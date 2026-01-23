¡ÚÂ®Êó¡Û2003Ç¯¤ÎÁ°¶¶¥¹¥Ê¥Ã¥¯½ÆÍð¼Í»ö·ï¡¡¾®Æü¸þ¾¿Í»à·º¼ü¡Ê56¡Ë¤¬»àË´
2003Ç¯¤Ë·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç½Æ¤òÍð¼Í¤·¡¢»ÔÌ±¤é4¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Æü¸þ¾¿Í»à·º¼ü¡Ê56¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ë½ÎÏÃÄ´´Éô¤À¤Ã¤¿¾®Æü¸þ¾¿Í»à·º¼ü¡Ê56¡Ë¤Ï2003Ç¯¡¢Á°¶¶»ÔÆâ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÂÐÎ©¤¹¤ëË½ÎÏÃÄ¤ÎÁÈÄ¹¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È½Æ¤òÍð¼Í¤·¡¢´¬¤Åº¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÔÌ±¤é4¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®Æü¸þ»à·º¼ü¤Ï23Æü¤Î¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¹´ÃÖ½ê¤ÎÃ±ÆÈ¼¼¤Ç¡ÖÂ©¶ì¤·¤¤¡×¤È¿¦°÷¤ËÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½êÆâ¤Ë¾ïÃó¤¹¤ë°å»Õ¤¬¿´ÅÅ¿Þ¤Î¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¾É¾õ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°4»þÁ°¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤Ç»à°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾®Æü¸þ»à·º¼ü¤Ï¡¢°ì¿³¡¦Æó¿³¤È¤â¤Ë»à·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬2009Ç¯¤Ë¾å¹ð¤ò´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÎÄê»à·º¼ü¤Ï¤³¤ì¤Ç¡¢104¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£