¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡¢¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¡É°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò¼Õºá¡ÖÇØ·Ê¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤»¤Ì¤Þ¤Þ¡¢°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò°Â°×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Ï22Æü¡¢¸ø¼°X¤ËÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£21Æü¤ËÆ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃ¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤«ÉÔÌÀ¡Ä¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤ÎÆÈÆÃ¤Ê½ñÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢½ñ¤½Ð¤·¤«¤é¡ÖºòÆü¡¢ÊÀ¼Ò¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÅê¹Æ¤ÎºÝ¡¢°úÍÑ¤·¤¿²èÁü¤¬Ì¡²èºîÉÊ¤Î°ì¥³¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤»¤Ì¤Þ¤Þ¡¢°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò°Â°×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤¿¡¢´ë¶È¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÅö³ºÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢´û¤Ëºï½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÐ±þ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£¸å¤ÏÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤«¤Ì¤è¤¦¡¢Åê¹ÆÁ°¤Î³ÎÇ§¥×¥í¥»¥¹¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÒÆâ¶µ°é¤òº¬ËÜ¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢À¿¼Â¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËºîÉÊ¤Î´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Ë½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Å¤Í¤Æ¼Õºá¤·¡¢·ë¤ó¤À¡£
