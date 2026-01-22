【ゴンチャ実食レポ】1月後半の新作はハニーナッツウーロンミルクティー！ぷるるんゼリーにとろ〜りソースがたまらん...
ゴンチャ ジャパンは、2026年1月22日から、期間限定のデザートティー「ハニーナッツウーロン」を期間限定で販売しています。
記者はメディア向けの試飲会に参加しました。実際に飲んでみた感想をレポートしていきます。
飲んでみると...
記者が試飲したのは、「ハニーナッツウーロン ミルクティー」（ICED／M）です。
飲む前から、ふわーっと甘いハニーの香りを感じます。これだけで心がほっと落ち着きます。
ひとくち飲んで、ウーロンティーとハニーの相性の良さにびっくり！ 香り高いウーロンの風味にハニーナッツソースのやわらかな甘みが加わり、さらにトッピングのナッツの香ばしさも感じられて......。口の中でとろけるようなやわらかな飲み心地です。
カリっとしたナッツのアクセントも楽しい......！ 香ばしくローストしたアーモンドを、くだいてキャンディングコーティングしています。
底にはハニーのゼリーがたっぷり入っています。
ぷるんとしたゼリーのおかげでのどごしはなめらか。噛むとじゅわっと深い甘みが広がります。これは冬でもアイスで飲みたくなる気持ちがわかる......。
冬の今の時期に飲みたい、リッチ感のある一杯でした。
登場する全ラインアップは、ハニーナッツウーロン ミルクティー（ICED／M）670円ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー（ICED／M）720円香り立つ ハニーナッツウーロン ミルクティー（HOT／S）640円香り立つ ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー（HOT／S）690円ハニーゼリー（90円・トッピング）
風味豊かなアーモンドミルクや、寒い日には、ほっと心やすらぐホットミルクティーもいいかも。
※ハチミツを使用しているため、1 歳未満の乳児には与えないで下さい。
プレゼントキャンペーンも...！
また、国内ゴンチャ全店で「ハニーナッツウーロン」シリーズのいずれかのドリンクを購入すると、先着でゴンチャムのオリジナルカイロがもらえます。
先着順につきなくなり次第終了となります。
東京バーゲンマニア編集部