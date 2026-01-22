【ゴンチャ実食レポ】1月後半の新作はハニーナッツウーロンミルクティー！ぷるるんゼリーにとろ〜りソースがたまらん...

ゴンチャ ジャパンは、2026年1月22日から、期間限定のデザートティー「ハニーナッツウーロン」を期間限定で販売しています。

記者はメディア向けの試飲会に参加しました。実際に飲んでみた感想をレポートしていきます。

飲んでみると...

記者が試飲したのは、「ハニーナッツウーロン ミルクティー」（ICED／M）です。

飲む前から、ふわーっと甘いハニーの香りを感じます。これだけで心がほっと落ち着きます。

ひとくち飲んで、ウーロンティーとハニーの相性の良さにびっくり！ 香り高いウーロンの風味にハニーナッツソースのやわらかな甘みが加わり、さらにトッピングのナッツの香ばしさも感じられて......。口の中でとろけるようなやわらかな飲み心地です。

カリっとしたナッツのアクセントも楽しい......！ 香ばしくローストしたアーモンドを、くだいてキャンディングコーティングしています。

底にはハニーのゼリーがたっぷり入っています。

ぷるんとしたゼリーのおかげでのどごしはなめらか。噛むとじゅわっと深い甘みが広がります。これは冬でもアイスで飲みたくなる気持ちがわかる......。

冬の今の時期に飲みたい、リッチ感のある一杯でした。

登場する全ラインアップは、ハニーナッツウーロン ミルクティー（ICED／M）670円ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー（ICED／M）720円香り立つ ハニーナッツウーロン ミルクティー（HOT／S）640円香り立つ ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー（HOT／S）690円ハニーゼリー（90円・トッピング）

風味豊かなアーモンドミルクや、寒い日には、ほっと心やすらぐホットミルクティーもいいかも。

※ハチミツを使用しているため、1 歳未満の乳児には与えないで下さい。

プレゼントキャンペーンも...！

また、国内ゴンチャ全店で「ハニーナッツウーロン」シリーズのいずれかのドリンクを購入すると、先着でゴンチャムのオリジナルカイロがもらえます。

先着順につきなくなり次第終了となります。

東京バーゲンマニア編集部