21Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÏUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Á°È¾¤ò¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ç½ª¤¨¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ52Ê¬¤È55Ê¬¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢°ìµ¤¤Ë»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢64Ê¬¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬¤³¤ÎÆü2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤Ë¡£°ì¿Í¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç»Ä¤ê30Ê¬¶á¤¯¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔ´ïÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¤Î¥×¥í¥ß¥¹¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤Ø¤ÎÈó¾ï¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½Äê¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÏÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸åÈ¾¤Ë¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÇÏ¼¯¤²¤¿¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÌã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âà¾ì½èÊ¬¤ÏÀµÅö¤ÊÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¡×