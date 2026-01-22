高1ギャルの朝の部屋着に「ギャルやな〜」とスタジオメンバーが沸くシーンがあった。

【映像】高1ギャルの朝の部屋着（全身姿も）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。19日はテグ編第2話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

りな（森元莉那、高2／大阪府）

みせら（久保田海音、高1／埼玉県）

【継続】

ひなた（田中陽菜、高2／静岡県、「卒業編2025 inソウル」「ニュージーランド編」からの継続）

もか（代田萌花、高1／広島県、「ニュージーランド編」「マクタン編」からの継続）

あやか（伊藤彩華、高2／神奈川県、「チュンチョン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

けんせい（小島健生、高3／福島県）

ゆうた（西小路侑汰、高2／栃木県）

りお（酒井理央、高2／東京都）

【継続】

るい（倉田琉偉、高3／長野県、「ハロン編」「夏休み編2025」からの継続）

りくと（森本陸斗、高1／埼玉県、「チュンチョン編」「チェンマイ編」からの継続）

ギャルっぽい部屋着で登場したもか

1日目の昼、男子ボウリング対決で、勝者は気になる相手と夜の特別デートに行けることに。そこで勝利したりくとが選んだのはもか、りおはりなを選び、それぞれ夜は別行動となった。

翌朝、デートに行けなかったみせら、ひなた、あやかが女子部屋で女子トークを繰り広げるなか、遅れてりな、もかがやってきた。大きめのネックレスにラメが光るギャルっぽい服装で登場したもかに、スタジオメンバーは「すごいやん！寝巻き」「ギャル」などとコメントしていた。

デートはどうだったか聞かれると、にやけて変顔を見せながらも「もかはね、イルミネーション！」と嬉々として回答。さらに、その後他の女子メンバーの話を聞く間もにやけっぱなしの様子に、井上は「喜びが全部に出てもうてるやん」とツッコんでいた。

そして、気になっている男子の話題では、もかは「けんせいくんとりくとくん」と告白。それを聞き、ひなたが「けんせいくんがホームパーティーのとき、（もかがいなくて）もうヤバかった！」「もう俺元気ないから食べることしかできないよーって」と伝えると、もかは「はじめに（告白しに行くって）言ってくれたんよ」と明かし、照れる様子を見せていた。

