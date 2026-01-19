YouTuberのきりまるさんが、18日までにインスタグラムを更新し、結婚を報告しました。左手薬指に輝く指輪と微笑むきりまるさんに、祝福の声が多く寄せられています。



【写真】ツーショットのきりまるさんとぽてさん。お幸せに！

きりまるさんは、「クリスマスの日にプロポーズして貰いました 人生でいちばん幸せな日を本当にありがとう。涙」とコメント。黄色や黄緑を中心とした大きな花束を贈られたようで、「人生で1番のサプライズであまりにも想像してなくて、花束を持ったぽてを見て2人で大号泣、、、本当に嬉しかった、、、」と喜びをあふれさせていました。



アップされた写真の中には、お相手のぽてさんとのツーショットも。ぽてさんの隣で笑顔を向けるきりまるさんからは、幸せいっぱいの様子が伝わってきます。本文中では、「ぽてと出逢えたあの日から今日までの人生がいっちばん幸せだよ」「これからの人生嬉しいことや悲しいこと、色んなことあると思うけどぽてとならどんなことも乗り越えられると思ってる！」とぽてさんに対して素直な気持ちをつづっていました。



きりまるさんはファンに対してもメッセージを送っています。「SNSの活動をはじめてみんなと一緒に過ごしてきた10年間本当に数えきれないほど色んなことあったよね」「ずっとずっと、どんな事があっても応援してくれるみんながいるからこそ今のわたしがいます 私と出逢ってくれて本当にありがとう」と呼びかけました。



SNSでは、「きりたん、ぽてさん本当におめでとう 末永くお幸せに！！」「すごく心の中が幸せであたたかい」「彼氏できました動画の時からなんとなくきっと2人結婚するだろうなって思ってました」「花束がきりちゃんすぎる素敵」「大好きなおふたりからのハッピーなご報告が嬉しいです」などのコメントがありました。



きりまるさんのYouTubeチャンネルは、登録者数104万人（2026年1月現在）。メイク系やファッション系を中心に情報を発信しています。