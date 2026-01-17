セブン‐イレブンで話題沸騰♡ハートティラミス登場、韓国アイスを堪能

韓国スイーツブームが続く中、セブン‐イレブンから心ときめく新作韓国アイスが登場します。見た目の可愛さだけでなく、味わいの本格さにもこだわった2種類は、日常のご褒美タイムにぴったり。割って楽しむ新感覚のティラミスアイスと、再登場を待ち望まれていたヨーグルトアイスが、いつものコンビニスイーツを特別なひとときへとアップデートしてくれます♡

割って楽しいハートティラミス



価格：498円(税込537.84円)



数量限定で登場する「ハートティラミス」は、ハート型のパッケージが印象的なティラミスアイス。

スプーンで天面のチョコレートを叩くとパリッと割れ、中からティラミスが現れる仕掛けで、食べる前からワクワク感を演出します。

ココアパウダー、チョコレート、チーズ風味のアイス、クランチ入りコーヒーシロップを重ねた層構造で、ほろ苦さと甘さが調和した本格的な味わいを楽しめます。

発売日：1月20日(火)～順次

販売エリア：全国

大ヒットのヨーグルトアイス再登場



価格：349円(税込376.92円)



昨年5月に発売され話題を集めた「クリーミーヨーグルトボール」が、待望の再発売。爽やかなヨーグルトアイスにサクサク食感のチョコパフを組み合わせ、濃厚ながらも後味はすっきり。

アイスミルクグレードならではのなめらかな口どけと、ゴロゴロとしたトッピングの食感がクセになる一品です。

発売日：1月20日(火)～順次

販売エリア：全国

韓国アイスで特別なひとときを



どちらの商品も、SNS映えするビジュアルと新しい食べ方が魅力。スプーンで割ったり、トッピングを混ぜたりと、体験型の楽しさが加わることで、より一層おいしさを感じられます。

韓国で人気のアイスを身近なセブン‐イレブンで味わえるのは、この時期ならではの楽しみです。

コンビニで味わう韓国スイーツ体験



セブン‐イレブンから登場する「ハートティラミス」と「クリーミーヨーグルトボール」は、見た目の可愛さと本格的なおいしさを兼ね備えた注目の韓国アイス。

数量限定や再発売といった特別感もあり、今しか味わえない魅力が詰まっています。頑張った日のご褒美や、ちょっとした気分転換に、新感覚のアイスタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか♪