「先生×先生」！教師にとって教え子が「推しの同人作家」だった？異なる“先生”同士の駆け引きと尊敬を描いた短編作品の裏側
学校の補習授業の時間、教室には女子生徒と教師二人きりだった。一見すると先生と教え子以外の何ものでもないお互いの関係だが、実は教師にとってその生徒はかけがえない「先生」その人で――。
矢尾いっちょさん(@1203Yao)の創作漫画『先生×先生』は、「学校の先生」と「マンガの先生」、異なる“先生”同士の駆け引きが笑える短編作品。教師は教え子が推しの同人作家だと知っていて、なんとか補習を切り上げて創作の時間を確保させたがるが、女子生徒には補習を引き延ばす理由があり……というストーリーで、X上では2.9万件を超えるいいねが寄せられた。そんな同作の舞台裏を作者の矢尾いっちょさんに取材した。
矢尾いっちょさんは、同作が学校をテーマにしたネタ作りの中で浮かんだアイデアがもとになっていると話す。
「教師が生徒に羨望の眼差しを向けるようなことがあったらどういうものなんだろう？と考えたことがきっかけです。そこから、互いに違う立場でリスペクトしあえる関係の表現として“先生”という言葉を使った本作に仕上がりました」
登場人物の芦谷さんと深町先生は「どちらも表はクールを取り繕い、その裏で大きな情熱を抱えている」という共通点があるが、キャラクターの差別化には苦労したという。その切り口として「大人と子どもの目線の違い」を見出し、それぞれの立場からのギャップにフォーカスしていった。
作品制作の意識では、「とにかく読者に飽きられないようにすることを心がけています」と、キャラクターの表情や行動、展開を魅力のあるものにするため努力していると語った。
■「ただのコメディではなく」 “先生”という言葉の「意味を考えるきっかけ」に
本作を描くうえで、「ただのコメディではなく、少しだけ“先生”という言葉の意味を考えるきっかけになれば」と、シリアスなシーンも挿入されている。
「“先生”とは尊敬や救いを求めて相手に使うことが多い言葉であり、一方で言われたほうにはいくらかプレッシャーのかかる言葉だと考えています」と、笑いだけではない視座も含めて本作を描いたことを語った。
連続したストーリー作品と短編の違いについては、「続きものの作品では『長期的な話の中で変わっていくキャラクターの変化や成長』、読み切りでは『後先を気にしなくてよい瞬間的で突飛なおもしろさ』など、それぞれ読者に楽しんでもらうために、使える演出が大きく異なると思っています」と、それぞれの形式の魅力を分析した。
取材協力：矢尾いっちょ(@1203Yao)
