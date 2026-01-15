X¤¬Grok¤Î²èÁüÊÔ½¸µ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¿åÃå²½¡¦²¼Ãå²½¡¦¥Ì¡¼¥É²½¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¾å¤Ç»ÈÍÑ¤òÍÎÁÍøÍÑ¼Ô¤Ë¸ÂÄê
AI¡ÖGrok¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆÂçÎÌ¤ÎÀÅª²èÁü¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢X¤¬Grok¤Ç²èÁüÊÔ½¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ËÈï¼ÌÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Âºß¿ÍÊª¤ÎÉþÁõ¤ÎÏª½ÐÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦µ»½ÑÅªÂÐºö¤ò»Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢X·ÐÍ³¤ÇGrok¤òÍÑ¤¤¤Æ²èÁüÊÔ½¸¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤ÏÍÎÁÍøÍÑ¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
@Grok Account Image Generation Updates
X says Grok will no lnger edit images of real people into bikinis
https://www.engadget.com/ai/x-says-grok-will-no-longer-edit-images-of-real-people-into-bikinis-231430257.html
X¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡¢¡ÖGrok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î²èÁüÀ¸À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹¹¿·¡×¤ÈÂê¤·¤¿È¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½¤ÎÃæ¤Ç¡¢X¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë·ÁÂÖ¤Î»ùÆ¸ÀÅªºñ¼è¡¢Æ±°Õ¤Î¤Ê¤¤¥Ì¡¼¥É¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤ÀÅª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°ìÀÚÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢³ºÅö¤¹¤ë°ãÈ¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºï½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤ä¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢»ùÆ¸ÀÅªµÔÂÔ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëGrok¤Î²èÁüÊÔ½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Âºß¿ÍÊª¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ó¥¥Ë¤Ê¤ÉÏª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤ÉþÁõ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ»½ÑÅªÂÐºö¤ò»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£µ¡Ç½¤½¤Î¤â¤Î¤ò2026Ç¯1·î¤«¤é°ìÉôÍÎÁ²½
¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¿ÍÊª¤ÎÀÕÇ¤¤ò³Î¼Â¤ËÌä¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Grok¤òÍÑ¤¤¤¿²èÁüÊÔ½¸µ¡Ç½¤Ï¡Ö¤«¤é´°Á´ÍÎÁ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
X¤ÎAI²èÁüÊÔ½¸µ¡Ç½¤¬°ìÉôÍÎÁ²½ - GIGAZINE
¤Ê¤ª¡¢X¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡ÖÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎAI¥×¥í¥ó¥×¥È¤ÈÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢X¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¸·Ì©¤Ë½àµò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤â¼´¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Grok¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯À¸À®¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤¬Grok¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ïµ¬À©Åö¶É¤¬Ä´ºº¤Î¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡ÖDEFIANCE Act(È¿¹³Ë¡)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¹ç°Õ¤Ê¤¯¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤òºî¤é¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤¬ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤»¤ëË¡°Æ¤¬¾å±¡¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ç°Õ¤Î¤Ê¤¤ÀÅª¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯Èï³²¼Ô¤¬ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤»¤ëË¡°Æ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾å±¡¤Ç²Ä·è¡¢Grok¤ÎÀÅª²èÁüÎÌ»ºÌäÂê¤¬ÇØ·Ê¤Ë - GIGAZINE