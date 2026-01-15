µð¿Í¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¡ÈÉÔ²Ä²ò¤ÊÆ°¤¡É¤â¡ÄFA°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¦¡Ö¿ÍÅªÊÝ¾ã¡×¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ÍÌ¾Ìµ¼Â²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Þ¤Ç»Ä¤ê1¥õ·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µî½¢¤¬Ì¤Äê¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤«¤éÊä¶¯¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤µåÃÄ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤Ç¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¡¢FA¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤Î¡Ö¿ÍÅªÊä½þ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÚÀ¾ÈøÅµÊ¸¡¿Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
²¿¤«¤·¤é¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬
¡¡¸½¹Ô¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ëµåÃÄ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÃæ¤ÇÇ¯Êð¾å°Ì3Ì¾¤Þ¤Ç¤¬¡ÖA¥é¥ó¥¯¡×¡¢4°Ì¤«¤é10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤¬¡ÖB¥é¥ó¥¯¡×¡¢11°Ì°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¬¡ÖC¥é¥ó¥¯¡×¤È³ÊÉÕ¤±¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖA¥é¥ó¥¯¡×¤È¡ÖB¥é¥ó¥¯¡×¤ÎÁª¼ê¤¬FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¹ñÆâ¤ÎNPBµåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¿ÍÅªÊä½þ¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µåÃÄ¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤ò½ü¤¯¡¢»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Î¤¦¤Á28¿Í¤ò¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤¹¤ë°ìÊý¡¢FA¤ÇÁª¼ê¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿µåÃÄ¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò1Ì¾³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢·¬¸¶¾»Ö¡ÊDeNA¢ªÀ¾Éð¡Ë¤Î¡Ö¿ÍÅªÊä½þ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸Å»ÔÂº¤¬À¾Éð¤«¤éDeNA¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ÍÅªÊä½þ¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï²áµî¤ËÍÍ¡¹¤ÊÁûÆ°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2017Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÂçÌî¾©ÂÀ¡ÊÃæÆü¢ªÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬FA¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÃæÆü¤ÏÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ë´äÀ¥¿Îµª¤ò¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬³ÍÆÀ¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢´äÀ¥¤Ï¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃæÆüÂ¦¤Ï¡Ö»ØÌ¾¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ§¤ó¤Ç¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤«¤é³°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬³ÍÆÀ¤òÃÇÇ°¤·¡¢¶âÁ¬¤Ë¤è¤ëÊä½þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¥ª¥Õ¤Î»³ÀîÊæ¹â¡ÊÀ¾Éð¢ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î¡Ö¿ÍÅªÊä½þ¡×¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£2024Ç¯1·î11Æü¤ÎÄ«¡¢À¾Éð¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÏÂÅÄµ£¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ï¡¢µÞÅ¾Ä¾²¼¤Ç¹ÃÈåÌî±û¤Î°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÏÂÅÄ¤Î°ÜÀÒ¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ê¥¹¥È¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¹ÃÈåÌî¤Ï2023Ç¯¤Ë°ì·³¤Ç46»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ3¾¡1ÇÔ¡¢2¥»¡¼¥Ö¡¢8¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.53¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤«¤é³°¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ï¤º¤«¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÀ¾Éð¤Î´Ö¤Ç²¿¤«¤·¤é¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¶á¤¤°ÜÀÒ
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¿ÍÅªÊä½þ¡×¤ò½ä¤ëÌäÂê¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤¬ÍÌ¾Ìµ¼Â²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÔÀ®¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¢¤ëµåÃÄ¤Î¸µ¥Õ¥í¥ó¥È´´Éô¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï28¿Í¤ò¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µåÃÄ¤ÎÊÔÀ®Æ±»Î¤Ç·Ò¤¬¤ê¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¸·Ì©¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÍÅªÊä½þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÂ¦¤ÎµåÃÄ¤¬¡ØÅê¼ê¤Ê¤é¡»¡»¡¢Ìî¼ê¤Ê¤é¡»¡»¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¤È¤¢¤é¤«¤¸¤á¸õÊä¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±è¤Ã¤Æ²óÅú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤Ï²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¶¯¤¤À¤³¦¤Ç¡¢Áª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á»þÂå¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÊÔÀ®Ã´ÅöÆ±»Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ê¥¹¥È¤ÎÄó½Ð¤È¤ä¤ê¼è¤ê¡¢¡Ö¿ÍÅªÊä½þ¡×¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Î»ØÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢NPB¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëµåÃÄÆ±»Î¤ËÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÎÆ°¤¤Ç¤â¡ÈÉÔ²Ä²ò¤À¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£¾¾ËÜ¤ÎºòÇ¯¤Î¿äÄêÇ¯Êð¤Ï1²¯1000Ëü±ß¤ÇB¥é¥ó¥¯¤Ë³ºÅö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Ïµð¿Í¤«¤é¡Ö¿ÍÅªÊä½þ¡×¤ÇÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¸¢Íø¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¶âÁ¬¤Î¤ß¤ÎÊä½þ¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¸µ¥Õ¥í¥ó¥È´´Éô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Öµð¿Í¤Ï¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢Èà¤é¤òÁ´°÷¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ÍèÍË¾¤Ê¼ã¼ê¤ÏÉ¬¤ºÏ³¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÀïÎÏ¤òÊä¶¯¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ø¿ÍÅªÊä½þ¡Ù¤ÇÃ¯¤«¤·¤é³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿¤«»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤â¡¢µð¿Í¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¤è¤¯¥È¥ì¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤¬»ý¤Á¤«¤±¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤Î¾¾ËÜ¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶âÁ¬¤Ë¤è¤ëÊä½þ¤¬ºÇ½é¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼Â¼Á¡¢¤³¤ì¤Ï¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¶á¤¤°ÜÀÒ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¶¯¤¤µåÃÄÆ±»Î¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÂß¤·¼Ú¤ê¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¤Þ¤¿µð¿Í¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤ÇÁª¼ê¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ëÆ°¤¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡2015Ç¯¤«¤é¤³¤Î¥ª¥Õ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ëµð¿Í¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´Ö¤Ç¤Ï5·ï¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á3·ï¤Ï2ÂÐ2¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬Î¾µåÃÄ¤Î´Ö¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢2021Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹Ô¹Ô°Ù¤Ç½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÅÄæÆ¤¬Ìµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿Î¾µåÃÄ¤Î·Ò¤¬¤ê¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËFA¤Ë¤è¤ë°ÜÀÒ¤È¿ÍÅªÊä½þ¤Ï¡¢Åö³ºÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¤äÌ¤Íè¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤éµð¿Í¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´Ö¤Ë¤Þ¤¿Æ°¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£°ú¤Â³¤Î¾µåÃÄ¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
À¾ÈøÅµÊ¸¡Ê¤Ë¤·¤ª¡¦¤Î¤ê¤Õ¤ß¡Ë
Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÌîµå¤ÎÆ°ºî²òÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡£¼ç¤Ë¹â¹»Ìîµå¡¢Âç³ØÌîµå¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´Ö300»î¹ç°Ê¾å¤ò¸½¾ì¤Ç¼èºà¤·¡¢¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¥É¥é¥Õ¥È¾ðÊó¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÃÄÂÎ¡Ö¥×¥í¥¢¥ÞÌîµå¸¦µæ½ê¡ÊPABBlab¡Ë¡×¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡£
