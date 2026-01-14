Á´¹ë¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ»ö¡¡¾¡Íø¤È´ª°ã¤¤¢ª¤è¤â¤ä¤ÎÂçµÕÅ¾Éé¤±¡ÄÃÏ¸µ¶É¤ÏÈéÆù¡ÖËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡×
Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥óÍ½Áª
¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤Î4ÂçÂç²ñ¡¦Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊOP¡Ë¤Ï13Æü¡¢ÃË»ÒÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯239°Ì¥Ë¥·¥§¥·¥å¡¦¥Ð¥µ¥Ð¥ì¥Ç¥£¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Æ±¥é¥ó¥¯131°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥Õ¥Ê¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤Ë2-1¡Ê4-6¡¢6-4¡¢7-6¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÄÁ»ö¤Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ï¥ª¥Õ¥Ê¡¼¡£7-1¤È¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤È´¿´î¤·»Ï¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ï10¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀè¼è¡£´ª°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤â¤³¤³¤«¤éÂçÊø¤ì¡£ÂçµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ11-13¤ÇÇÔÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÈÇ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡ÙÁ´¹ëOP¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬¥ë¡¼¥ë¤òËº¤ì¡¢Áá¤¹¤®¤ë½ËÊ¡¡Ä¤½¤·¤ÆÇÔÀï¸å¤Ë»Ä¹ó¤Ê¡Ø¥Á¥ç¡¼¥¯¡Ù¥Ý¡¼¥º¤òÍá¤Ó¤ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥ª¥Õ¥Ê¡¼¤Î¼ºÂÖ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥Õ¥Ê¡¼¤¬¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¤¹¤°¤ËËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈéÆù¸ò¤¸¤ê¤ËÊóÆ»¡£¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯½øÈ×¤Ë´¿´î¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤½¤Î¸åÊø¤ì¡¢Èá»´¤Ê·Á¤ÇÂç²ñ¤òµî¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ê¤É¤Ë´ó¹Æ¤¹¤ëÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥Ð¡¼¥°»á¤â¼«¿È¤ÎX¤ÇÈ¿±þ¡£¡Ö±³¤À¤í¡¢Èà¤ÏÉé¤±¤¿¡£¥ª¥Õ¥Ê¡¼¤¬Áá¤Þ¤Ã¤¿½ËÊ¡¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥Ð¥µ¥Ð¥ì¥Ç¥£¤¬¼¡¤Î9¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃæ8¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¼è¤·¡¢13-11¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹ëOP¤ÇºÇ¤â¥ï¥¤¥ë¥É¤À¡£¥Ð¥º¤ëÆ°²è¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
