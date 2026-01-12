昨年12月にユーチューバー・ヒカル（34）との電撃離婚を発表した実業家・進撃のノア（31）が12日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。米ハワイの大豪邸で誕生日を祝ってもらう様子を公開した。

「会長の大豪邸へ」とつづり、男性とのツーショットを披露。お相手は「エイベックス」の松浦勝人会長で、ノアとワイングラスを手に笑顔を見せている。

「こんな写真撮ってもらったん初めて」と感激した様子。31歳の誕生日を祝ってもらう動画なども公開し、「ありがとうございました」と感謝を伝えた。

ヒカルとノアは昨年5月に「0日婚」をしていたが、オープンマリッジ宣言などを経て、わずか6カ月でのスピード離婚。12月19日に更新されたヒカルのYouTubeチャンネルで公表した。

ヒカルは「自分勝手に生きた結果」と離婚原因は自身にあると説明。ノアは「ヒカルくんはユーチューバーとしては凄いし、誰よりも尊敬している」としたが「旦那としてはマジで向いてない」と一言でバッサリ。「ホンマに最下層。一途な人には向いてない。次にヒカルくんから“結婚しよう”とか言われた子はちゃんと考えた方がいい。思ってる以上にヤバい」と本音をぶっちゃけ、話題となっていた。