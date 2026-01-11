リファルームは驚きの品ぞろえ【センチュリーマリーナ函館】に泊って「ReFa」製品を試しつくす
函館を代表するホテルのひとつ【センチュリーマリーナ函館】に、2025年12月15日から「ReFa」とのコラボレーションルームがオープン。家電製品は試すことができないので、ReFa製品が気になる人にはピッタリの客室です。ドライヤーはもちろんカールアイロンとストレートアイロンをそろえ、大口径のシャワーヘッドとともに、シャンプー、トリートメント、ボディーソープもReFaで統一。ReFaのタオルや枕も試せます。まるでショールームに１泊する気分です。
｜新館にあるReFaルーム
プランは１泊朝食付きで、定員は２〜３名まで。２階にあるレストラン「YUUYOO TERRACE HAKODATE」の、豊富なメニューで知られる朝食ビュッフェが付いています。
▲47平米のReFaルーム
ReFaとのコラボレーションルームがあるのは、2025年8月にオープンしたばかりの新館レジデンスフロア。６階の市街地側にある客室で、現在は１室のみ用意しています。
▲ダブルベッドが置かれた奥は引き戸で閉めることができます
ベッドマットはシモンズとホテルのオリジナルモデルで幅120cm × 長さ200cmが2台と、引き戸で閉めることができるスペースに幅160cm × 長さ200cmのダブルベッドが1台置かれます。特にマットレスの上に敷かれたマットレストッパーは厚手でふかふか。布団感覚で眠れます。
｜多彩なReFa製品をそろえます
ReFaと言えばドライヤーなどのヘアケア製品とシャワーヘッドのイメージが強いですが、2025年11月15日に旗艦店「ReFa GINZA」をオープン。同時にリリースされたタオルなどの「ReFa LINEN」や枕「VITALPILLOW（バイタルピロー）」を道内で初導入するなど、多彩なReFa製品をそろえます。
▲新製品の枕
睡眠中も髪のケアをしてくれる枕「ReFa VITALPILLOW PREMIUM（バイタルピロープレミアム）」は、希少なフランス産プラチナダックの羽毛を使い、柔らかなダウンと少し硬めのフェザーの二層構造。スポンジのような柔らかさは今まで体験したことのない感触です。特に枕に使われる特殊繊維 “VITALTECHⓇ” には、極微細に粉砕した８つの天然鉱石をセラミック化して糸に練り込み、髪や肌を美しく導きます。
▲ゆったりとした洗面スペース
ReFa製品を使う頻度の高いウェットエリアは２人同時にメイクができるダブルベイシンを採用。バスルームで使うリファのシャンプーとトリートメント、ボディウォッシュも並びます。ドライヤーやヘアアイロンなどが大きな鏡の前で使えるほか、リビングでも使える小型のライティングミラーを備えます。
▲バスタオルとフェイスタオル、ハンドタオルもReFaを採用
「ReFa GINZA」のオープンに合わせてリリースされた「ReFa LINEN（リネン）」。柔らかさや吸水性に優れた “エジプト超長綿” を使ったタオルは厚みがあって、柔らかで滑らかな手触りを実感。お風呂上りに上質な気分を味わうことができました。
▲洗い場のある広いバスルーム
タオルハンガーにかかっているのもReFaのバスマット。厚味があって肌ざわりがとてもよかったです。
▲通常よりも大きなシャワーヘッド
近ごろReFaのシャワーヘッドを備えたホテルが増えていますが、ワンランクアップしているのがこのバスルーム。通常のヘッドの1.5倍ほどある「ReFaファインバブル ダイア 120（ReFa FINE BUBBLE DIA 120）」が装備され、レインシャワーのように湯量が多く洗いやすいです。ミストやポイントジェット、ピュアストレートなど4つの水流モードがあって洗い心地を試せます。
▲ReFaビューテックシャンプー、トリートメント、ボディソープ、ヘアオイル
シャンプーとリンスはReFaのドライヤーやヘアアイロンの特性に合わせ、相乗効果も体験できます。シャンプーは泡立ちがよく、洗い上がりもスッキリ。翌朝は髪がしっとり柔らかでサラフワに仕上がり、艶やかになると共に保湿感もありました。翌日違うシャンプーを使っても、ReFaの洗い上がり感がしっかり残る優れモノです。
▲ドライヤーとヘアアイロンも
ドライヤーはビューティックドライヤースマートダブル。カールアイロンとストレートアイロンも用意され、使い心地を試せるのも嬉しいポイントです。
▲宿泊者限定の特典
ReFaルームに宿泊すると、ビューティーケアセット（シャンプー、トリートメント、ボディーソープを各1回分）とハートミラー、さらにReFa製品の購入時に利用できる￥8,000分のクーポン券を人数分プレゼント。これは嬉しいですね。
｜客室の備品も充実
2025年に増築されたレジデンスフロアは、滞在に便利な備品をそろえ、充実したホテルステイを楽しめます。
▲ミニキッチンも
レジデンスフロアの客室にはコンパクトなシンクに加え、2ドアタイプの冷蔵庫や電子レンジもありました。
▲簡単な料理も作れます
IHクッキングヒーターやお皿、カトラリーも用意されているので、ちょっとした部屋食や長期滞在にも役立ちます。ホテルから2分ほどの場所には、地元のコンビニエンスストア『セイコーマート（セコマ）』と『ハセガワストア（ハセスト）』の道内初となる合同店舗が2025年10月にオープン。観光客にも人気でお惣菜探しにイチ押しです。
▲なにげに嬉しい洗濯乾燥機
客室で洗濯ができるので、旅行の荷物も減らせますね。特にランドリー待ちが発生しがちな夏の旅行では威力を発揮します。
▲市街地側の景色
窓から見える船は昭和63年（1988年）の営業終了まで運行していた「函館市青函連絡船記念館 摩周丸」。人や車はもちろん貨物列車も運び、北海道と本州をつなぐ物流の要としての役割を担っていました。船内見学は驚きの連続なのでおすすめです。
ドライヤーやシャワーヘッドはもちろん、驚くほど多彩なReFa製品をそろえた【センチュリーマリーナ函館】のReFaルーム。旅とともに髪やお肌のケアもできる優れモノ。購入を考えている人には特におすすめです。カップルや夫婦旅行、女子旅にもピッタリ。函館観光と共にぜひ試してみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：センチュリーマリーナ函館 https://www.centurymarina.com/news/news_refa.html＞