ÂçÀ¾Î®À±¡õ¹â¶¶¶³Ê¿¤ÎMV¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬¸ø³«¡ª¡Ö¤¤ç¤í¤ê¤å¤Á¤§¥ïー¥ë¥ÉÁ´³«¡×¡Ö¼ê·Ò¤®¤¬²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¹¬¤»¶õ´Ö¡×
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¸ø¼°TikTok¤¬¡¢ÂçÀ¾Î®À±¤È¹â¶¶¶³Ê¿¤Ë¤è¤ëMV¤Î»£±Æ¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÀ¾Î®À±¡õ¹â¶¶¶³Ê¿¡È¤¤ç¤í¤ê¤å¤Á¤§¡É¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®¤Ë¤âÃíÌÜ¡¢MV¥á¥¤¥¥ó¥°
¢£ÂçÀ¾Î®À±¤È¹â¶¶¶³Ê¿¤¬MV»£±Æ¤ÇÊ³Æ®
¡ÖNever Romantic¡¡MV¥á¥¤¥¥ó¥°¡¡¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¸ø³«¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀ¾¤È¹â¶¶¤Î2¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ëMV¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¡£
ÂçÀ¾¤È¹â¶¶¤Ï¡¢Çò¤¤¥Ö¥ì¥¶ー¤Ë¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¯ー¥ëÉ÷¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£ÂçÀ¾¤¬¡Ö²¶¤òÃÖ¤¤¤ÆÆ¨¤²¤í¡ª¡×¤È±¦¼ê¤ò·Ç¤²¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ËÊÖÅú¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¹â¶¶¤¬¥»¥ê¥Õ¤ò³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤ë¤ÈÂçÀ¾¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¡Ö¹ßÈÄ¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¥»¥ê¥Õ¤ò³ú¤Þ¤º¤ËÀ®¸ù¡£¡Ö¤½¤ì¤À¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¼¤Ë¡¢ÂçÀ¾¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÆ¤ÓËÜÈÖ¤ËÆþ¤ë¤È¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¹Ô¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡ÖOK¤Ç¤¹¡ª¡×¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢ÂçÀ¾¤È¹âÍü¤Ï¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö´°àú¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤È¡¢ÂçÀ¾¤â¡Ö¤è¤·¡ª¡×¤ÈÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢2¿Í¤È¤â¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¥·ー¥ó¡£¹â¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÂçÀ¾¤¬¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¹â¶¶¤â¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹çÃíÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ê¤ë»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï2·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î10ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ØHARD WORK¡Ù½é²ó¸ÂÄêÈ×2¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¼ê·Ò¤®¤¬²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¹¬¤»¶õ´Ö¡×¡ÖÂº¤¤¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¾®¼Çµï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤¤ç¤í¤ê¤å¤Á¤§¥ïー¥ë¥ÉÁ´³«¡×¡Ö¤¤ç¤í¤ê¤å¤Á¤§¥³¥ó¥ÓÂç¹¥¤¡×¤È2¿Í¤Î¥Ú¥¢¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¾¡¢¡Ö¤ê¤å¤Á¤§¤Î°»¤ÈÊÜ¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬¾å¼ê¡×¡Ö¥»¥ê¥Õ³ú¤ó¤¸¤ã¤¦¶³Ê¿¤¯¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È»£±Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤â´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£