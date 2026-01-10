決勝のカード決まる前に…チケット完売の注意喚起

第104回全国高等学校サッカー選手権大会は12日、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）で決勝戦を行う。ただカードが決まった10日の時点で、この試合はチケット完売。あまりの人気にファンの間にも衝撃が広がっている。

日本サッカー協会は10日午後1時過ぎ、Xや公式サイトに決勝戦のチケットについて「予定枚数の販売が終了したため、当日券の販売はありません」と公示し、注意喚起している。ただ「なお、今後インターネット販売による予約キャンセルが発生した場合は、各プレイガイドにおいて再販売する可能性がございます」とわずかに再流通の可能性はあるようだ。

6万7750人収容の国立競技場だが、12日午後2時05分キックオフの49時間前にはチケットが完売。高校サッカーの注目度の高さに、ネット上のファンも騒然となっていた。

「すでに、予定枚数完売かぁ。えらい人気ね」

「決勝進出したのでチケット確認したらもうなくて泣いてる」

「チケット完売て震える」

「人気マシマシですね…」

「高校サッカー決勝チケット完売？え？国立競技場だよね？こりゃ参った」

10日の準決勝の結果、決勝は神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）の対戦で、午後2時5分にキックオフの予定。実に49時間も前に出たチケット完売の知らせで、更に注目が高まりそうだ。



（THE ANSWER編集部）