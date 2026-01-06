アニメ『超かぐや姫！』、アナザービジュアル＆直前予告映像が解禁 追加キャラキャストに入野自由・内田雄馬・松岡禎丞ら
山下清悟の初長編監督作となるオリジナルアニメ『超かぐや姫！』より、アナザービジュアル＆直前予告映像が解禁。併せて追加キャラクター7名とそのキャストとして、入野自由・内田雄馬・松岡禎丞・青山吉能・小原好美・ファイルーズあい・花江夏樹の出演が発表された。
【動画】『超かぐや姫！』直前予告映像
本作は、古典『竹取物語』をモチーフにしたストーリーを、豪華ボカロPたちの楽曲で彩る音楽アニメーション。『呪術廻戦』第1期、『チェンソーマン』『うる星やつら』など、数々の人気アニメでオープニング映像演出を手がけ、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟の初長編監督作だ。
楽曲を提供するのは、ryo（supercell）、kz（livetune）、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotの錚々たるボカロPの面々。そして、山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。
アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきたスタジオコロリドと、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いるスタジオクロマトのタッグ。
ティザービジュアルと特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1500万回超え（11月28日時点）。本予告映像公開時にはX（旧Twitter）で日本のトレンドに入るなど、注目と期待が高まっている。
今より少しだけ先の未来。都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間「ツクヨミ」の管理人兼大人気ライバー（配信者）・月見ヤチヨの配信を見ること。自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行うツクヨミで、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。
そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。「あなた、もしやかぐや姫なの？」。
大きくなったかぐや姫はわがまま放題。かぐやのお願い（わがまま）で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――。
アナザービジュアルは、現実世界で過ごすかぐやと彩葉が描かれたもの。物が散乱した部屋の中央にはモニターとマイクが置かれており、画面には仮想空間「ツクヨミ」でのかぐやの姿が。ライバーとして活動するかぐやの配信環境であることがわかる。楽しそうにポーズをとるかぐやとは反対に、彩葉は「やれやれ」とどこか呆れた様子。普段の二人の関係性や雰囲気が伝わってくるビジュアルだ。かぐやと彩葉はどのように絆を深めていくのか、日常の描写にも目が離せない。
直前予告映像は、「あなた、もしやかぐや姫なの？」というセリフに続き、本作のメインテーマ「Ex-Otogibanashi」が流れるところから始まる。ゲーミング電柱から現れ、古典『竹取物語』と同じく急激に成長するかぐや。初めは困惑しながらも、だんだんとかぐやの存在を受け入れていく彩葉。
そして音楽が途切れ、歓声を背景に彩葉が希望の言葉をつぶやく。続いて流れるのは、40mPが本作のために書き下ろした本編楽曲「瞬間、シンフォニー。」。サビでは軽快なリズムでかぐや（cv.夏吉ゆうこ）が歌う。この爽快感のある楽曲に乗せて躍動感あふれるアクションシーンが描かれる一方、寂し気なセリフも。果たしてかぐやは月に帰ってしまうのか、思い描いたハッピーエンドを迎えることができるのか。結末が見逃せない。
さらに、7名の追加キャラクターとそのボイスキャストが発表。人気プロゲーマーグループ『ブラックオニキス』のリーダー・帝アキラを入野自由、メンバーの駒沢雷を内田雄馬、駒沢乃依を松岡禎丞。彩葉の友人・綾紬芦花を青山吉能、諌山真実を小原好美。仮想空間『ツクヨミ』のライバー・忠犬オタ公をファイルーズあい、乙事照琴を花江夏樹が演じる。
キャスト5名からコメントも到着。入野は「振り切って演じることができ、とても楽しかったです！ カリスマ性たっぷりの帝。魅力しかありません」、内田は「雷は寡黙なキャラクターです。 一言の重みを感じながら収録させていただきました」、松岡は「僕が演じるのは男です、男子です、雄です！ そこ『だけ』は確実に認識しておいてくださいっ！！」と、それぞれコメント。
青山は「芦花は彩葉の友人で、クールで茶目っ気もありつつ、それでいて優しく温かく、同じく友人の真実とともに二人なりに彩葉を見守っています」、小原は「真実もかぐやの魅力にどんどん引き込まれていく一人です。 近未来を感じる映像美に響き渡る歌声。 是非皆さんも堪能していただけたら嬉しいです！」と語っている。
アニメ『超かぐや姫！』は、1月22日よりNetflixにて世界独占配信。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜追加キャストのコメント全文＞
■入野自由（帝アキラ役）
振り切って演じることができ、とても楽しかったです！ カリスマ性たっぷりの帝。魅力しかありません。 惚れ惚れします！絵のクオリティーはもちろんですが、 曲も良い！惚れ惚れしちゃうよ。
■内田雄馬（駒沢雷役）
この度、駒沢雷を演じさせていただくことになりました。 雷は寡黙なキャラクターです。 一言の重みを感じながら収録させていただきました。 個性的なキャラクターがたくさん登場する『超かぐや姫！』。ぜひお楽しみください！
■松岡禎丞（駒沢乃依役）
人間の綺麗な部分や生々しい部分を的確に描いている作品です。 各々の人物の成長物語でもあるので、そこにも注目していただきたいと思います。 そして歌、作画、演出、全てが皆様の心に刺さるクオリティになっており、見終わった時には、 『見て良かったな…… 』 と思っていただける仕上がりになっています。
また僕が演じるのは男です、男子です、雄です！ そこ『だけ』は確実に認識しておいてくださいっ！！ それはさておき、物語全てを見ていただいた方には、見た人にしか伝わらないモノが心に残ると思います。 改めて考えると、今の日常と同じような世界観、もしかすると数十年後には本当にこんな未来が来るのかもしれないと思わせられる世界観の作品です。 是非いろいろな方に楽しんでいただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。
■青山吉能（綾紬芦花役）
綾紬芦花の声を担当させていただきます青山吉能です。 芦花は彩葉の友人で、クールで茶目っ気もありつつ、それでいて優しく温かく、同じく友人の真実とともに二人なりに彩葉を見守っています。 PVも拝見しまして、あの日あの時の我らを創り上げてくれた神々による文化が、またこうして新しい形で味わえることがなんとも感慨深く、嬉しく感じています。 是非お楽しみに！
■小原好美（諌山真実役）
諌山真実役の小原好美です。 地球の世界に興味津々なかぐやとの時間。 非日常ではありながらも、実際にあったら楽しいだろうなと思う瞬間がたくさんあります。 そして真実もかぐやの魅力にどんどん引き込まれていく一人です。 近未来を感じる映像美に響き渡る歌声。 是非皆さんも堪能していただけたら嬉しいです！お楽しみに。
