¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡ª ²ñ¼ÒÌò°÷¤Î¡Ö½ÅÇ¤¡×ÅÐµËº¤ì¢ª¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢²ñ¼Ò¤ÎÂ¸Â³¤ò¶¼¤«¤¹¡Ö¥³¥ï¤¤¥ê¥¹¥¯¡×¡Ú»ÊË¡½ñ»Î¤¬²òÀâ¡Û
Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ËË»»¦¤µ¤ì¡¢Ìò°÷ÊÑ¹¹ÅÐµ¤ò¼ºÇ°¡Ä¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤òÈÈ¤¹·Ð±Ä¼Ô¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¯¤ËÂ¿¤¤¤Î¤ÏÆ±¤¸Ìò°÷¤¬Â³Åê¤¹¤ë¡Ö½ÅÇ¤¡×¤ÎÅÐµËº¤ì¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤Î¶ÈÌ³¼ÂÂÖ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤Î±¿±Ä¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»ÊË¡½ñ»Î¤Î²ÃÍÛËãÎ¤ÉÛ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ìò°÷ÊÑ¹¹ÅÐµ¤Î¡Ö¼ºÇ°¡×¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤
¡ÖÌò°÷¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÐµ¤ÏÉÔÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×
¡ÖÇ¤´ü¤ò10Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é²¿Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¼Â¤Ï¡¢Ìò°÷ÊÑ¹¹ÅÐµ¤Î¡Ö¼ºÇ°¡×¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤ê¤ï¤±Â¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ìò°÷¤¬Æ±¤¸¤Þ¤ÞÂ³Åê¤¹¤ë¡Ö½ÅÇ¤¡×¤ÎÅÐµËº¤ì¤Ç¤¹¡£¼ÒÆâ¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¤Ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤¬²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´íµ¡´¶¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤¬Íî¤È¤··ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ìò°÷ÊÑ¹¹ÅÐµ¤ÏÃ±¤Ê¤ë»öÌ³ºî¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÐµ»ö¹à¤ÏÂè»°¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø¼¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¦¼è°úÀè¡¦¹ÔÀ¯¤¬¡Ö¤½¤Î²ñ¼Ò¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤«¡×¤ÎÁ°Äó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅÐµ¤¬¸Å¤¤²ñ¼Ò¤Ï¡¢³°¤«¤é¸«¤ë¤È´ÉÍý¤¬´Å¤¤²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ì¤¬Ã×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìò°÷¤¬Æ±¤¸¤Ç¤â¡ÖÅÐµ¤¬É¬Í×¡×¤ÊÍýÍ³
¼èÄùÌò¤ä´ÆººÌò¤Ë¤ÏÇ¤´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¤´ü¤¬ËþÎ»¤·¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¿Í¤¬Â³¤±¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÁªÇ¤¡Ê½ÅÇ¤¡Ë¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¤·¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤òÅÐµ¤ÇÈ¿±Ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Ö·Ð±Ä¤òÇ¤¤»Â³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Î°Õ»×·èÄê¤ò³°Éô¤«¤é¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ìò°÷¤¬Æ±¤¸¤Ç¤âÅÐµ¤¬Í×¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ººÇ½é¤Ë³ÎÄê¤¹¤Ù¤3ÅÀ
¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¡×¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¼êÂ³³«»Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¼Â¤Î³ÎÄê¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ò¸í¤ë¤È¡¢¸å¤Î½ñÎà¤Îºî¤êÄ¾¤·¤äÀâÌÀÉÔÇ½¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
¡ºÇ¸å¤ËÅÐµ¤µ¤ì¤¿Ìò°÷¤Î½¢Ç¤¡ÊÅÐµ¡ËÇ¯·îÆü
¢ª¡¡ÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¢Äê´¾¤ÇÄê¤á¤ëÌò°÷Ç¤´ü¡Ê2Ç¯¤Ê¤Î¤«¡¢10Ç¯¤Ê¤Î¤«Åù¡Ë
¢ª¡¡Ç¤´üÀßÄê¤¬°ã¤¦¤È¡¢ÅÐµØèÂÕ´ü´Ö¤¬º¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
£¡ÖºÇ¸å¤ÎÅÐµ¡×¤«¤é12Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¢ª¡¡Ä¹´üÊüÃÖ¤Î¾ì¹ç¡¢²áÎÁ¤è¤ê½Å¤¤²ñ¼Ò¤Î¾õÂÖÊÑ²½¤¬µ¯¤ÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç³ÎÄê¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¤É¤ÎÊ¬´ô¤Ë¤¤¤ë¤«¡×¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯¤Ï3ÁØ¡Ä¡Ö²áÎÁ¡×¤Ï°ìÈÖÀõ¤¤
Ìò°÷ÊÑ¹¹ÅÐµ¤Î¼ºÇ°¤Ç¸ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢ÂåÉ½¼Ô¸Ä¿Í¤Ë²Ê¤µ¤ìÆÀ¤ë²áÎÁ¡Ê100Ëü±ß°Ê²¼¡Ë¡Ê²ñ¼ÒË¡976¾ò¡Ë¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó·Ú»ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¼ÂÌ³¤ÇÄË¤¤¤Î¤Ï¤à¤·¤í¼¡¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¿®ÍÑ¤ÎÔÌÂ»¤Ç¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¦·ÀÌó¤¬»ß¤Þ¤ë
ÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¤ÏÃ¯¤Ç¤â¼è¤ì¤Þ¤¹¡£Í¿¿®Ä´ºº¤äÍ»»ñ¿³ºº¡¢Åê»ñ²È¤ÎDD¤Ç¡ÖÌò°÷¤ÎÅÐµ¤¬Ä¹´ü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÄÉ²Ã»ñÎÁ¤ÎÍ×µá¤¬Áý¤¨¤ë
¡ü¼êÂ³¤¬»ß¤Þ¤ë¡ÊãÈµÄ¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¡Ë
¡ü¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤Î·üÇ°¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¬Íî¤Á¤ë
²ñ¼Ò¤¬À®Ä¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Û¤É¡¢¤³¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ç¤¹¡£¡ÖÅÐµ¤¬¸Å¤¤¡×¤À¤±¤Ç¡¢Â¾¤¬¤É¤ì¤À¤±À°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æþ¸ý¤ÇÃÆ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢µöÇ§²Ä¡¦Êä½õ¶â¡¦Æþ»¥¤Ç·Á¼°ÉÔÈ÷¤Ë¤Ê¤ë
¶áÇ¯¡¢¿½ÀÁ½ñÎà¤È¤·¤ÆÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐµ¤È¼ÂÂÖ¤¬¿©¤¤°ã¤¦¤È¡¢¿½ÀÁ¤¬ÂÚ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼êÂ³¤Î¿®ÍÑÀ¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ¡²ñÂ»¼º¤¬°ìÈÖÄË¤¤¤Ç¤¹¡£
£ºÇ°¡¢¤ß¤Ê¤·²ò»¶¤È¤Ê¤ë¡Ê¤Ä¤Þ¤ê²ñ¼Ò¤ò²ò»¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡Ë
ºÇ¸å¤ÎÅÐµ¡ÊÎã¤¨¤ÐÀßÎ©»þ¡Ë¤«¤éÄ¹´ü´Ö¡Ê12Ç¯¡ËÅÐµ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤·²ò»¶¡×¤È¤·¤Æ²ò»¶ÅÐµ¤¬¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°ÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯¤¿¤á¡¢ÊüÃÖ¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÊ³¬¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÌò°÷½ÅÇ¤ÅÐµ¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤º¡¢¡Ö²ñ¼Ò·ÑÂ³¡×Åù¤ÎÊÌ¼êÂ³¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆñÅÙ¤â¥³¥¹¥È¤âÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Ã¤«¤ê¡Ä¤ò¡ÖÃ×Ì¿½ý¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊüÃÖ¡×¡ÖÀèÁ÷¤ê¡×
ÅÐµËº¤ì¼«ÂÎ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¤ÎÀèÁ÷¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Û¤É¡¢ÀâÌÀ»ñÎÁ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢Ìò°÷¤Î½»½êÊÑ¹¹¡¦»àË´¡¦¼Ç¤¤Ê¤É¤¬Íí¤ß¡¢É¬Í×ÅÐµ¤¬Ï¢º¿¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î°Æ·ï¤¬Ê£»¨²½¤·¡¢Í»»ñ¡¦M&A¡¦µöÇ§²Ä¹¹¿·¤Î´ü¸Â¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Ë¼Â³²¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¼ÂÌ³Åª¤Ê¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¼ê½ç
¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£
¡Ç¤´üËþÎ»¤È½ÅÇ¤¤Î»ö¼Â¤ò¡¢Å¬Ë¡¤Êµ¡´Ø·èµÄ¤ÇÀ°¤¨¤ë
¢ª¡¡´ðËÜ¤Ï³ô¼çÁí²ñ¡Ê²ñ¼Ò¤Îµ¡´ØÀß·×¤Ë¤è¤ê¼èÄùÌò²ñÅù¤âÍí¤à¡Ë¡£
¢ØèÂÕ´ü´ÖÃæ¤ËÌò°÷¤Î¾õÂÖÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤«Àö¤¤½Ð¤¹
¢ª¡¡¼Ç¤¡¦»àË´¡¦½»½êÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±»þ¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¡£
£ÅÐµ¿½ÀÁ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÅ¬Àµ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¢ª¡¡¤É¤Î»þÅÀ¤Î·èµÄ¤ò¤É¤Î·Á¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤ÇÊ¬´ô¤¹¤ë¡£¤³¤³¤ò¸í¤ë¤ÈÊäÀµ¤¬Áý¤¨¡¢»þ´Ö¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
·Ð±Ä¼Ô¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡ÖÅÐµ¤ÎÃª²·¤·¡×
²ñ¼Ò¤ÎÀáÌÜ¡ÊÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Î½àÈ÷¡¦Íè´ü¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¡¦µöÇ§²Ä¹¹¿·¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÅÐµ»ö¹à¤ÎÃª²·¤·¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤¬¤â¤Ã¤È¤â¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£
Ìò°÷ÊÑ¹¹ÅÐµ¤Î¼ºÇ°¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÃæ¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³°¤«¤é¸«¤¨¤ë¿®ÍÑ¡×¤ò½ý¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
Ã×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢ÅÐµ¤È¤¤¤¦¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¡É¤ò°ìÅÙÅÀ¸¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ìò°÷ÊÑ¹¹¡Ê½ÅÇ¤¡ËÅÐµ¤Î¼ºÇ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¢¢¡¡ÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÌò°÷½¢Ç¤¡ÊÅÐµ¡ËÇ¯·îÆü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿
¢¢¡¡Äê´¾¤Ç¡¢¼èÄùÌò¡¦´ÆººÌò¤ÎÇ¤´ü¡Ê2Ç¯¡¿10Ç¯Åù¡Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿
¢¢¡¡Ç¤´üËþÎ»Æü¤«¤é2½µ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«ÇÄ°®¤·¤¿¡ÊÅÐµØèÂÕ´ü´Ö¤ÎÌÜ°Â¡Ë
¢¢¡¡ØèÂÕ´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¼Ç¤¡¦»àË´¡¦½»½êÊÑ¹¹¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤¿
¢¢¡¡ºÇ¸å¤ÎÅÐµ¤«¤é12Ç¯Ä¶¤Î²ÄÇ½À¤òµ¿¤¤¡¢¤ß¤Ê¤·²ò»¶¤ÎµºÜ¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤¿
¢¢¡¡Í»»ñ¡¦·ÀÌó¡¦µöÇ§²Ä¹¹¿·¡¦Êä½õ¶âÅù¤ÎÍ½Äê¤¬¶á¤¤¡ÊÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¡Ë
¢¢¡¡·èµÄµ¡´Ø¡Ê³ô¼çÁí²ñ¡¿¼èÄùÌò²ñÅù¡Ë¤ÎÀß·×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡ÊÄê´¾¡¦ÅÐµ¤ÈÀ°¹ç¡Ë
²ÃÍÛ ËãÎ¤ÉÛ
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê¡¡ÂåÉ½»ÊË¡½ñ»Î