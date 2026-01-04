【1位〜6位】1月5日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】牡羊座
総合運：★★★★★
まずは、趣味や好きなことに時間を使うと吉。すると今日は、ほかのことでもすばらしいアイデアがひらめいたり、自信が湧いてきたりするはず。趣味仲間と過ごすのなら、普段から気が合う人を選ぶのが、運気を生かすポイント。
恋愛に強い追い風が吹いてくる運気！あなたが大胆に行動すると、追い風はさらに強くなるでしょう。恋の相手には、普段よりも情熱を込めた視線を向けて。出会いにも積極的に動いて〇。すぐに距離が縮まっていきそうです。
金運
これまで趣味で楽しんできたことを副業にする、もしくは、その分野の資格を取得する、そういうことを考えてみるとお金との縁を何倍も強くできる日です。周りから｢すごいね｣と褒められることは、能力があるのだと自信を持って。
ラッキーアイテム：スカーフ
ラッキーカラー：ゴールド
【2位】蠍座
総合運：★★★★★
積み重ねてきた努力が、今日、ついに花開くかもしれません！しかも、想像以上の結果が出せる可能性も大です。大切なのは、奇抜なことや目立つ行動をしないこと。コツコツと続けてきた方法を、今日もそのまま積み重ねてください。
恋愛運
「言わなきゃよかった」などと、起こした行動を後悔しそうな恋愛運。ただ、何もしなければ、穏やかに現状維持ができる日でもあります。毎日何度も連絡を取り合っている恋人でも、最低限のやり取りでOKだと考えて。
金運
収入UP、節約、投資など、これまで続けてきたお金の努力が報われる予感！自分の中で貫いてきたルールは、今日もしっかりと守るのがポイント。また、これまでの努力にプラスできる工夫があれば、取り入れてみてください。
ラッキーアイテム：スーツスタイル
ラッキーカラー：ブラウン
【3位】天秤座
総合運：★★★★☆
これまで見向きもしなかったことに、急に興味が湧く運気。そして、興味を抱いたものに手を伸ばすと、幸せを引き寄せることができる日です！気になったことは、早速リサーチしてみて。ふと思い出した人に、すぐ会えるとベスト！
恋愛運
それぞれが真剣に取り組んでいることを話題にすると、恋がすんなりと前進する運気の日です。その中で「一緒に頑張ろう」「力を合わせよう」と励まし合ったり協力したりする空気を盛り上げることができると、恋も盛り上がります！
金運
出費もあるかもしれませんが、入ってくるお金にも期待できる運気の日です。｢出したくない｣とお金を握りしめようとすると、入ってくるお金を掴めません。｢もったいない｣ではなく、｢このお金があってよかった｣と感謝して支払いを。
ラッキーアイテム：ペッパーミル
ラッキーカラー：アクアブルー
【4位】水瓶座
総合運：★★★★☆
今日、知り合った人や話題に上がった人が、今後のあなたの人生に大きな幸運をもたらしてくれるかもしれません。この運気を生かすためにも、小まめに自分の外見をチェックして。服装や髪型が崩れてしまわないように心がけてください。
恋愛運
嬉しいことがありそうな恋愛運！手が届かないと思っていた人と仲良くなれたり「まさに理想！」という人と知り合ったりするかもしれません。友達から「こうしてみたら？」と言われたことは、大胆過ぎると思っても、トライして正解。
金運
｢関わりたくないな｣と思うようなサイドビジネスに誘われるかもしれない運気。ただ、人間関係を壊さないまま、断ることができる日でもあります。断るときに、相手が納得する理由は必要ありません。｢気が向かない｣という理由でOK。
ラッキーアイテム：シルク
ラッキーカラー：ピンク
【5位】双子座
総合運：★★★☆☆
心がワクワクして、試してみたいことや行ってみたい場所が出てきそう。早速行動に移すと、自信も運気もさらにアップします！大切なのは、ひとつのやり方にこだわらないこと。別の方法も思いついたら、どんどん試してOKです。
恋愛運
出会った人に一目ボレされたり、知り合いが急にあなたにドキドキしたりと、モテる1日！恋の幸せを引き寄せるポイントは、背中。「後ろから見ても美しい姿勢を」と意識していると、全身から眩しいほどに魅力が放たれます！
金運
｢勉強になるな｣と思えることにお金を使うと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。気になっていた習い事やセミナーがあれば、改めてチェックしてみて。ただし、お金をかけることは1つに絞るのがポイントです。
ラッキーアイテム：デンタルリンス
ラッキーカラー：ビビッドイエロー
【6位】蟹座
総合運：★★★☆☆
タイムーリーな情報が入ってきそうな運気の日。その情報を最大限に生かす方法も思いつくでしょう。今日は、普段はチェックしない分野のニュースも覗いてみてください。いろいろな人と連絡を取り合ってみるのも〇。
恋愛運
後退も前進もしない恋愛運。ただ「思い切って行動しよう」「賭けに出よう」と、大胆なアクションを起こしてしまうと状況は悪化するかも。今日のところは、何もしないのがベスト。恋の相手との連絡も、待ちに徹して〇。
金運
純粋に｢楽しい！｣と感じることにお金を使うと、好調な金運にさらなる勢いがつく日です。友達と遊んだり、ショッピングをしたり、趣味を楽しんだり…自分自身を満たすための出費に罪悪感を抱かず、笑顔でお金を手放してください。
ラッキーアイテム：アンティーク
ラッキーカラー：グリーン