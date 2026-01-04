ロックバンド「LUNA SEA」のギタリスト・SUGIZO（56）が4日、自身のXを更新。この日新年初の放送を控えるDJを務めているラジオ番組、Fm yokomaha「Rebellmusik」について、当面の間、代役がDJを務めると発表した。

Xでは「先日発表させていただきました通り、12月18日の交通事故による負傷のため、SUGIZOは現在療養が必要な状況となっております。そのため当面の間、本番組はプロデューサーの今泉圭姫子氏と、SUGIZOが信頼するアーティストの皆様に進行をお願いし、特別な形態にて放送させていただくこととなりました」と発表。

「Fm yokohama様をはじめ、関係者の皆様、そしてリスナーの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしますことを、心よりお詫び申し上げます。また、この度快くお引き受けくださったアーティストの皆様に、深く御礼申し上げます。SUGIZOの復帰までの間、特別な形でお届けする『Rebellmusik』をお楽しみいただけましたら幸いです」と呼びかけた。

さらに「まず今週と来週はSUGIZOの盟友 清春氏がDJを務めます。

是非ご期待ください」と「黒夢」や「SADS」でも活動したロックミュージシャン清春が代役を務めるとアナウンスした。

SUGIZOは昨年12月18日に、自身が運転する車とバイクの接触事故を起こしたと報告。LUNA SEAの有明アリーナ公演が延期となるなど、年内の活動を辞退すると発表していた。さらに、同27日には1月9、12日に出演を予定していた合同公演も「出演が困難」として辞退を発表していた。