「じいちゃん再婚するかもしれないぞ」年金月14万円・資産1,800万円の69歳男性に訪れた「奇跡の出会い」。歓喜の中、大学生の孫が放った「痛烈なひと言」

「自分には奇跡が起きてもおかしくない」──そう信じた69歳男性。妻に先立たれ、年金暮らしの寂しい老後に訪れた“運命の出会い”でしたが、その結末とは……。見ていきましょう。

「今回ばかりは孫に助けられました……」

そう肩を落とすのは、高橋和夫さん（仮名・69歳）です。年金は月14万円。妻を5年前に亡くし、貯蓄は約1,800万円。週に数回、警備のアルバイトをしながら、贅沢をしなければ問題なく暮らせる老後を送っていました。

高橋さんは同世代のなかでは背が高く、自称“ハンサム”。「若い時は女性が寄ってきたもんだ」と、武勇伝を周囲に語ることもしばしばでした。新しいもの好きで、スマホを使いこなし、SNSにも抵抗はありません。

そんな高橋さんが、大学生の孫の話をきっかけに興味を持ったのがマッチングアプリでした。妻を亡くしてからの生活に、言いようのない寂しさを感じていたのも事実です。

軽い気持ちで登録し、10年以上前の写真を使って「いいね」を押していくと、数日後、ひとりの女性から返事が届きました。40代後半だという女性は、写真も文章も穏やかで、「年上の方が安心します」という一言も。

やりとりはアプリからLINEへ移り、毎日続きました。日々の暮らし、趣味、お金の使い方……高橋さんは本気で運命を感じたといいます。

転機は、娘と孫が住む家に食事をしに行ったときでした。



「おじいちゃん、変わったことない？」と孫に聞かれ、つい浮かれてこう言ってしまったのです。

「じいちゃんな、もしかしたら再婚するかもしれないぞ」

すると、孫の表情が変わりました。知り合った経緯を伝えると、きっぱりと言われたのです。



「それ、詐欺だよ。こんな綺麗で年が離れている人がおじいちゃんを好きになるわけないじゃん。嘘でしょ、なんでわからないの？」

ずいぶんな言いようでしたが、高橋さん自身、心のどこかで感じていた違和感でした。孫の隣では、娘も頭を抱えています。

高橋さんは、それでも完全に詐欺だとは信じ切れません。そこで、「家族に詐欺だと疑われている。金銭目的でないなら直接会って話がしたい」といった内容をLINEで伝えると、とたんにブロック。連絡はあっさり途絶えました。

「自分には奇跡が起きてもおかしくない」という思い込み

警視庁が2025年5月に発表したデータによれば、2024年のSNS型投資・ロマンス詐欺は1,271.9億円（前年より816.8億円増）。さらに、1件当たりの被害額は1,242.7万円と非常に高額なのも特徴です。億単位の被害に遭うケースもある上に恋愛感情が絡み、精神的なダメージも大きくなりがちです。

また、民間企業の調査（※）では、結婚や恋愛における「年の差」の意識について、女性は年上の許容範囲が広いのに対して、男性は年下の許容範囲が広く、自身の年齢が上がるほど対象年齢が下がっていくという結果も出ています。

もちろん年の差婚は確実に存在し、すべてのケースが詐欺とは限りません。とはいえ、詐欺師は男性・女性の恋愛傾向などを熟知し、そこを的確に狙います。高橋さんの場合は、それに加えて「若い頃にそれなりに女性にモテた」という自負が、「自分には奇跡の出会いが起きてもおかしくない」という思い込みにつながっていました。

もし孫に指摘されず、相手に求められていたら自分もお金を払ってしまっていたかもしれない。そう振り返る高橋さん。

「まさか自分が、ではありませんでした。自分だからこそ、だったのだと思います」

【参考】

警察庁「令和6年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について

ウェブスターマーケティング株式会社「恋人との年の差は何歳までOKか」に関するアンケート調査（2021年12月）」



株式会社オミカレ「オミカレ婚活実態調査（2024年8月）」