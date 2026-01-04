第102回箱根駅伝復路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。関東学生連合はオープン参加での出場。7区で起用された東大の秋吉拓真（4年）は1時間2分53秒と4位相当のタイムでタスキを繋いだ。沿道でメッセージを掲げたメンバーに「胸熱すぎる」とファンから絶賛の声が上がっている。

期間限定のチームでも、一緒に走った繋がりは続いているようだ。2年連続の箱根となった秋吉の応援に駆け付けたのは、昨年の関東学生連合メンバーだった。東大大学院生として前回大会で9区を走り、8区の秋吉と“赤門リレー”の快挙を実現させた古川大晃さんがXで写真を公開。「昨年の学生連合メンバー #関東学生連合 #俺たちの箱根駅伝」と記した。

沿道に並んだ5人が「秋吉がんばれ」のメッセージを掲げ、笑顔を見せた1枚。ファンからは「これもまた間違いなくチームだし絆があるんだなあ」「素敵な絆」「これは胸熱すぎる」「チームの垣根を越えた付き合いって素敵だな」「大学は違えど襷を繋いだ絆って素敵ですね」「こういうの良いね 一生もんだよ」と感動の声が集まっている。

関東学生連合のタイムは参考記録となるが、10時間57分35秒で日体大に次ぐ16位相当だった。



（THE ANSWER編集部）