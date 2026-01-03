男と女は全く別の生き物だ。それゆえに、スレ違いは生まれるもの。



出会い、デート、交際、そして夫婦に至るまで…この世に男と女がいる限り、スレ違いはいつだって起こりうるのだ。



-あの時、彼（彼女）は何を思っていたの…？



誰にも聞けなかった謎を、紐解いていこう。



さて、今週の質問【Q】は？



お正月の東京は、静かだ。人もまばらになるし、毎年「こんなにも東京は、地方出身者が多かったんだ…」と実感する。





都内に実家がある私には、“帰省”する場所というものがない。それにSNSもテレビも見飽きて、去年までだったら「早く日常に戻らないかな〜」と考えていた頃だと思う。でも、今年の三が日は例年とは違う気持ちで迎えている。なぜなら去年の年末に出会い、昨日も会った真人とかなり良い感じになっているからだ。唯一開いていた恵比寿の居酒屋で、私たちは4時間くらい一緒に飲み、次に会う予定だけでなく、2月に一緒に北海道へ旅行する約束までした。「今年の私は、幸せになれるかも」今日もずっと続いている、真人とのLINE。思わず頬を緩ませながら、私は幸せな気持ちで返信する。去年は残念ながら、素敵な恋人ができなかった私。けれども、今年こそは良い年になる予感がしている。Q1：マッチ後の初デート。二度目に繋げられた勝因は？



真人と出会ったのは、マッチングアプリだった。去年1年間、相当積極的に食事会に参加したり、BBQや飲みの場にも顔を出したりしていた。



でもいい人はいたものの、「相手に結婚願望がない」などの理由でピンとこなくて、付き合うまでは進めなかった。



でも、最終的にマッチングアプリで、出会ったのが真人だった。



「いいね」をしてくれた真人は、33歳・広告代理店勤務。都内出身で、白のシャツがよく似合う爽やかなイケメンの写真が印象的だった。



マッチしたものの、12月は忘年会などで忙しく、クリスマスイヴに初めて会った私たち。



でもそれはそれで、お互い“ステディな人がいない”という証明になった気がする。



初対面の日、麻布十番にある『がいがい、』を予約してくれていた。



「初めまして…なんか、大事な日にすみません」



そう恐縮する真人に、私は笑顔で返す。



「いえいえ、こちらこそです。でもチキンなので、お店選び完璧だと思います」

「たしかに！チキンですもんね」



クリスマスイヴという特別な日に会ったせいか、単純に相性が良かったのか…。初回から、会話は盛り上がった。



「友美さんは、どうしてアプリを？」

「最近周りが続々と結婚していくなかで、出会いがなくて。あったとしても、結婚願望がなかったり、真剣交際向きではなかったり…」

「わかります！男側も、アラサーは結婚ラッシュですよ」

「真人さんご自身は…結婚願望はありますか？」

「はい、あります。最近特に結婚願望が強くて」



そんな話をしながら美味しい焼き鳥とお酒を楽しんでいるうちに、気がつけばもうお会計のタイミングになっていた。



「この後、どうしますか？イヴですし、ご無理はなさらずに」

「私はこの後何も予定がないので大丈夫ですが…真人さんは？」

「僕はもちろん、空いてます。もし良ければ、もう1軒くらい行きますか？」

「いいですね、そうしましょう」



しかしそうは言ったものの、クリスマスイヴの麻布十番はどこも混んでおり、私たちは2軒目難民になってしまった。



「ごめんなさい、ちゃんと2軒目を押さえておくべきでした」



そう謝る真人に対して、私も謝る。



「私の方も、どこか探しておくべきでした…。すみません」



ただ寒空の下、二人で謝りあっているのがおかしくて、思わず二人で顔を上げて笑ってしまった。



「じゃあ…今日の分は、次回会えるということでいいですか？」



“二度目がある”ということは、“今日の初デートは成功だった”ということだろう。



嬉しくなりながら日程を詰めていくと、お互い東京出身のため、逆に三が日の方が暇だということが判明した。



「1月2日とか？新年早々になりますが…」

「いいですね！そうしましょう」

「店、僕の方で探しておきますね。良いお年を！」



こうして、私たちは笑顔で解散した。そしてこの時に、私は強く思った。



「今回こそ、絶対に次に進めたい」、と…。

Q2：男が女に対し好意を抱いた言動はどれ？



そして年が明け、約束の日がやってきた。もちろん開いているお店は少なく、駅前の雑多な居酒屋さん集合となった。



でも一生懸命お店を探してくれたことが嬉しい。



「お店探し、大変でしたよね？ありがとうございます。年明け早々、真人さんにお会いできて嬉しいです！前回もとても楽しかったので、今日、すっごく楽しみにしていたんですよ」

「こちらこそです。そういえば、ご実家は都内のどちらなんですか？」

「私は蒲田の方です。真人さんは？」

「僕は田園調布です」



そこから話していると、真人は小学校から私学一貫校で、相当良いところのお坊ちゃまだということがわかった。



「この柔らかな物腰と優しい話し方は、良いお育ちゆえか…」なんて妙に納得しながら、私はビールをクイっと飲み干す。



「真人さんは、今年の目標とか決められました？」

「仕事を頑張る、とかですね。友美さんは？」

「私も仕事を頑張りつつ、今年こそは結婚したいと思っています」



二度目で結婚の話をするなんて、だいぶ重いことはわかっている。でも去年、私は「結婚したい」となぜか大きな声で言えなかった。そのせいで結婚願望のない人が寄ってきたり、結婚できなさそうな人と会い、時間を無駄にしてしまった気がする。



― 2026年の私は、変わるんだ。



そう決めていたので、今年から私はちゃんと「結婚」というゴールを掲げて、それに向かって頑張りたいと思っている。



だから今日のデートも、真剣勝負だ。絶対に負けられない戦いが、ここにある。



「真人さんと結婚できる人は、幸せですよね。良いパパになりそうですし」



でも、この発言はさすがに重かったかもしれない。



結婚をちらつかせ、さらに「パパになったら…」なんてちょっと怖いだろう。「失敗したかも」と思ったけれど、真人はあまりに気にしてない感じで話を続けてくれている。



「そうですか？僕、休日はフットサルに行ったりして、自分の趣味に時間を使っちゃうので…。前の彼女とも、それが原因で別れたんですよね」

「そうだったんですね…。でも趣味の時間も大事ですよね」

「友美さんは？週末はどうやって過ごしているんですか？」

「私は…実は、キャンプにハマっていて」

「え！？失礼ですけど、意外ですね」



たぶん、私の見た目からするとアウトドア派には絶対に見えないと思う。



髪はゆるっと、ふわっと巻いたロングヘアで、マツパもネイルもちゃんとしている。渋谷のIT関連会社勤務の29歳。



ちなみに今日はブーツにミニスカート、そしてタートルネックという鉄板コーデで来た。



「意外だけどいいですね！キャンプって、ガチキャンプですか？」

「そうなんです。サウナ付きの施設に泊まったりすることも好きなのですが、大自然と一体となる感じが好きで。あとキャンプ飯って、意外に美味しいんですよ」

「SNSとかでは見たことありますが、実は僕、一度もキャンプをしたことがなくて」

「え〜！それは勿体無い！」



キャンプを普及させるべく、去年友人と行ったキャンプの画像などを見せてみる。真人も興味津々で見てくれていたけれど、ふと我に返った。



― あれ？ちょっと待って。山籠りが趣味の29歳の女って、イタくない…？



もっと可愛い趣味をアピールした方が、婚活的には良いに決まっている。だから慌てて、話題を可愛らしい方向へとシフトしようと試みた。



「真人さん、平日はお忙しいですよね？またお会いできたら嬉しいなと思って…」

「平日の夜でも、全然空いていますよ！会いましょうよ」

「本当ですか？嬉しい♡」

「でも、キャンプも気になります。ただ、今は寒いかな…」

「それなら、グランピングとかどうですか？北海道にすごく良い施設があって。雪の季節は、本当に綺麗なんですよ」



そんなことを話しているうちに、気がついたら一緒に北海道へ行く流れとなっていた。そんな良いムードのまま、私たちは外へ出た。



「今日は本当に楽しかったです！ありがとうございます」



そうお礼を言うと、真人も満面の笑みになってくれている。



「こちらこそ。次、いつにしますか？」



結果として、とてもうまく行っているように感じる。



ただ二度目のデートを振り返ると、急に“結婚”という重い話を放り込み、自分の趣味の話ばかりしてしまった気がする。



それなのに、何が真人に刺さったのだろうか？



男が「いい！」と思った女の言動とは？