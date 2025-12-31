¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬³Ø½ÑÍýÏÀ¤Ç²òÀâ!¡Ø¡Ú°ÙÂØ¡Û¡Ö±ß¹â or ±ß°Â¡×¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï±³?°ÙÂØ¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò²òÀâ¡Ù
¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ø¡Ú°ÙÂØ¡Û¡Ö±ß¹â or ±ß°Â¡×¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï±³?°ÙÂØ¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò²òÀâ¡Ú¥Þ¥¤¥ーº´Ìî ·ÐºÑ³Ø¡Û¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢°ÙÂØÍ½Â¬¤Î¹½Â¤Åªº¤Æñ¤µ¤ò³Ø½ÑÅª»ëÅÀ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
º´Ìî»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Ö°ÙÂØ¤ÎÃÇÄêÅª¤ÊÍ½ÁÛ¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë¡£¤½¤Îº¬µò¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤¬1983Ç¯¤Ë¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥ßー¥¹»á¤È¥±¥Í¥¹¡¦¥í¥´¥Õ»á¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¥é¥ó¥À¥à¥¦¥©ー¥¯ÍýÏÀ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤Ï¼¡¤Î°ÙÂØ²Á³Ê¤Ï´°Á´¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Î¥Çー¥¿¤«¤éÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¡£²áµî40Ç¯´Ö¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤â¤³¤ÎÍýÏÀ¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Èº´Ìî»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£
°ÙÂØ»Ô¾ì¤È³ô¼°»Ô¾ì¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê°ã¤¤¤Ë¤â¸ÀµÚ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡ÖÅ·°æÃÎ¤é¤º¤Î»Ô¾ì¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤ò»ý¤Ä¡£°ìÊý¤Ç°ÙÂØ»Ô¾ì¤ÏÆó¹ñ´Ö¤ÎÄÌ²ß¸ò´¹ÈæÎ¨¤Ë²á¤®¤º¡¢°ìÊý¤¬²áÅÙ¤Ë¾å¾º¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤ºÄ´À°¤¬Æþ¤ë¡ÖÄ´À°Áê¾ì¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¹ØÇãÎÏÊ¿²ÁÍýÏÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ñ¹Õ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼ýÂ«´ü´Ö¤ÏÉÔ³ÎÄê¤Ç¤¢¤êÍ½Â¬¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Ìî»á¤Ï°ÙÂØÍ½Â¬¤òÁË¤àÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥é¥áー¥¿¤ÎÉÔ°ÂÄêÀ¡×¤òµó¤²¤ë¡£·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÊÑ¹¹¤äÀ¯¼£²È¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤êÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÁ°Äó¤¬½Ö»þ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¶âÍø¤¬¹â¤¤¹ñ¤ÎÄÌ²ß¤ÏÄÌ¾ïÇã¤ï¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÌ¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ìÇä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·¸¿ô¤ÎµÕÅ¾¤Ë¤è¤ê¸ÇÄêÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¹½Â¤ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ëº´Ìî»á¤Ï1990Ç¯Âå°Ê¹ßÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ªー¥Àー¥Õ¥íー¡×¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀ®¹ÔÃíÊ¸¤ÎÇã¤¤¤ÈÇä¤ê¤Îº¹³Û¤ò»Ø¤·¡¢Ã»´üÃæ´ü¤ÎÊÑÆ°¤Î50%°Ê¾å¤¬¥Þ¥¯¥í»ØÉ¸¤è¤ê¤â¤³¤Î¥Õ¥íー¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤äÃæ±û¶ä¹Ô¤Î²ðÆþ¤Ê¤É¡¢Ã¯¤¬¤¤¤ÄÃíÊ¸¤¹¤ë¤«¤ò»öÁ°¤Ë¥â¥Ç¥ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡£
·ÐºÑ¥Ë¥åー¥¹¤Î²ò¼á¤¬°ìÍÍ¤Ç¤Ê¤¤ÅÀ¤âÍ½Â¬º¤ÆñÀ¤òÁý¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÊÆ¹ñ¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤¬ÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥É¥ë¤¬Çã¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Íø¾å¤²·üÇ°¤«¤é·Êµ¤¸åÂà¥ê¥¹¥¯¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¥É¥ë¤¬Çä¤é¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£»Ô¾ì¤¬¤É¤Á¤é¤ÎºàÎÁ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤«¤Ï»öÁ°¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
º´Ìî»á¤ÏÃÇÄê¤òÈò¤±¤ëÍýÍ³¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£°ÙÂØ¤Î¹½Â¤ÅªÊ£»¨À¤òÍý²ò¤¹¤ë»ëÅÀ¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
