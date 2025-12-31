Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤ÎÎÓÆ»¤Ç¡ÖÆâÂ¡¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¡¢Æ°Êª¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤«¡Ä¼þÊÕ¤Ç¥¯¥Þ¤ä¥«¥â¥·¥«ÌÜ·â¾ðÊó
¡¡£³£°Æü¸á¸å£±»þ£µ£°Ê¬º¢¡¢ÅìµþÅÔ±üÂ¿ËàÄ®Æü¸¶¤Î¾®ÀîÃ«ÎÓÆ»¤Ç¡¢ÅÐ»³Ãæ¤ÎÃËÀ¤«¤é¡ÖÆâÂ¡¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¤¢¤ë¡£Æ°Êª¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È£±£±£°ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¡¢ÎÓÆ»¾å¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£°äÂÎ¤ÏÂ»½ý¤¬·ã¤·¤¯¡¢·Ù»ëÄ£ÀÄÇß½ð¤Ï¡¢Æ°Êª¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤ä»à°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±½ð´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ï£Ê£Ò±üÂ¿Ëà±Ø¤«¤éËÌ¤ËÌó£¹¥¥í¤Î»³Ãæ¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤ä¥«¥â¥·¥«¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£