¥Þ¥¹¥¯¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¼¼Æâ¤À¤«¤é¡Ä¤Ï°Â¿´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¡¼Â¤ÏÅß¤Î»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¡¢´¥Áç»þ´ü¤¬¡È´í¸±¡É¡¡ÈéÉæ²Ê°å¤¬²òÀâ
¡¡¡ÖÅß¤Ï»ç³°Àþ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é°Â¿´¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Î¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¼Â¤Ï²Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åß¤â»ç³°Àþ¤ÏÈ©¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Åß¤Î»ç³°ÀþÂÐºö¤Î½ÅÍ×À¤ÈÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈéÉæ²ÊÀìÌç°å¤Î·ÄÅÄÊþ»Ò¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¨¤Ã¡©¡Û¼¼Æâ¤Ç¤âÆü¾Æ¤±»ß¤á¤¬É¬Í×¡ª¡¡¼Â¤Ï»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤¬´í¸±¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥³¥ì¤Ç¤¹
´¥Áç»þ´ü¤Ï¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼
Q. Åß¤Ç¤â»ç³°ÀþÂÐºö¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ÄÅÄ¤µ¤ó¡ÖÅß¤Î»ç³°ÀþÎÌ¤Ï¡¢²Æ¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·è¤·¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤ëÎÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤Ê¤¤»ç³°ÀþÎÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÄ¹»þ´ÖÍá¤Ó¤ì¤Ð¡¢²Æ¤Î»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤ÈÆ±¤¸¤À¤±¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Ï°ìÇ¯ÃæÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
Åß¤Ç¤â»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Àã¤¬¹ß¤Ã¤¿¸å¤ä¥¹¥¡¼¾ì¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£À²Å·¤Î¿·ÀãÌÌ¤Ç¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤ÎÈ¿¼ÍÎ¨¤Ï80¡ó¤È¤¤¤ï¤ì¡¢ÄÌ¾ï¤Î¤Û¤Ü2ÇÜÎÌ¤Î»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤àÀã»³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¹Ãæ¤äÀã·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤Ï»ç³°ÀþÂÐºö¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ç³°Àþ¤Ë¤Ï¡¢3¼ïÎà¤¢¤ê¡¢ÃÏÉ½¤ËÆÏ¤¯¤Î¤Ï¡ØUV-A¡Ù¤È¡ØUV-B¡Ù¤Ç¤¹¡£UV-A¤ÏÇÈÄ¹¤¬Ä¹¤¯¿¿Èé¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¡¢ËýÀÅª¤ËÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥ß¤ä¥·¥ï¡¢¤¿¤ë¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
UV-B¤Ï¡¢¼ç¤ËÉ½Èé¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢È©¤òÀÖ¤¯±ê¾É¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤òÁý¤ä¤·¤ÆÆü¾Æ¤±¤Ë¤è¤ë¥·¥ß¡¢¤½¤Ð¤«¤¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¯¤êÊÖ¤¹¤ÈÈéÉæ¤¬¤ó¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
UV-A¡¦B¤È¤â¤Ë°ìÇ¯Ãæ¹ß¤êÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤ËUV-A¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÎÌ¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Åß¤À¤«¤é¤È»ç³°ÀþÂÐºö¤Î¼ê¤òÈ´¤¯¤È¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢2·î¤´¤í¤«¤é¡¢»ç³°ÀþÎÌ¤âÁý¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢È©¤ÎÏ·²½¤Ë¤«¤«¤ï¤ëUV-A¤Ï¡¢±À¤äÁë¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¤âÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÞ¤ê¤ÎÆü¤Ç¤â¡¢Æü¤Îº¹¤·¹þ¤à¼¼Æâ¤Ç¤â»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
Q. ÅßÆÃÍ¤Î»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
·ÄÅÄ¤µ¤ó¡Ö¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ëÅß¤Ï¡¢È©¤Î¿åÊ¬¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤¬¤Á¡£È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢»ç³°Àþ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤ÇÈ©¤Î½á¤¤¤òÊÝ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë²ÖÊ´¤ä²«º½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢½ÕÀèÆÃÍ¤ÎÈ©¹Ó¤ì¤ä¼¾¿¾¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤¹¤ëÅß¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆü¾Æ¤±»ß¤á¤Ï¤¤¤¤¤«¡Ù¤ÈÌýÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Î¤¹¤´Ö¤«¤éÆü¾Æ¤±¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤¿¤È¤¤ËÈ©¤¬»ç³°Àþ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµËÉÈ÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤è¤ëËà»¤¤ÇÈ©¹Ó¤ì¤ä´¥Áç¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢»ç³°Àþ¤¬Åö¤¿¤ë¤È¤è¤ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Q. Åß¤Î»ç³°ÀþÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
·ÄÅÄ¤µ¤ó¡ÖÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ÏËèÆüÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢Åß¤Ï¤È¤¯¤Ë´¥Áç¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤ëÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¼¾¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ä«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢³°½Ð¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢É¬¤ºÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤ë¤Î¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÁ´¥¨¥ê¥¢2ÅÙÅÉ¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´é¤ËÅÉ¤ë¾ì¹ç¡¢1²ó¤Ë¤Ä¤Æý±Õ¥¿¥¤¥×¤Ê¤é500±ß¶Ì2ËçÊ¬¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¥Ñ¡¼¥ëÎ³2¤ÄÊ¬¤ò¡¢2²ó·«¤êÊÖ¤·¤ÆÅÉ¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
Ä¹Âµ¤òÃå¤ëÅß¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¤¬¸ü¤¯¿§¤ÎÇ»¤¤°áÎà¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ïª½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÏÓ¤ä¼ó¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÏÅÉ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¡£Éþ¤òÃå¤ëÁ°¤Ë¡¢¶ß¤äÂµ¤è¤ê¤â¾¯¤·ÆâÂ¦¤Þ¤ÇÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ÏÈé»é¤Ç¥è¥ì¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤è¤ëËà»¤¤Ç¼è¤ì¤¿¤ê¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¸ú²Ì¤¬¼å¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÉ¤êÄ¾¤·¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¹¥¡¼¤Ê¤É²°³°¤ÇÄ¹»þ´Ö²á¤´¤¹¾ì¹ç¤Ï2¡Á3»þ´Ö¤´¤È¤Ë°ìÅÙ¡¢¼¼Æâ¤Ê¤éÃë¤Ë°ìÅÙ¤Ï¥á¥¤¥¯¤Î¾å¤«¤éÅÉ¤ê½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¦C¡¦E¤Ï¡¢¹³»À²½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢È©Ï·²½¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ëÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤ò°Õ¼±Åª¤ËÀÝ¤ê¡¢Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿»ç³°Àþ¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×