¡ãÌò°÷¤ÎÃ²¤¡ä³Ø¹»¤äÉô³èÆ°¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ËÀäÂÐ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¤Ê¤¼·ù¤Ê¤Î¡©
¤«¤Ä¤Æ³Ø¹»¤Ç¤ÏÏ¢ÍíÌÖ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¶ÈÌ³Ï¢Íí¤Î¤¿¤á¤È¤Ï¤¤¤¨ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ËÅûÈ´¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòº£¤Ç¤Ï»ö¾ð¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²È¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ¤¬¤Ê¤¤²ÈÄí¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎLINE¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤äÉô³è¡¢ÅÐ¹»ÈÉ¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê·ù¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£
¡ØÊÝ¸î¼Ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤ÆÍ¶¤¤¤¬¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×LINE¤È¸À¤Ã¤Æ¤â»¨ÃÌ¤È¤«¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢Ï¢Íí»ö¹à¤äÅÐ¹»ÈÉ¤ÎµÙ¤ßÏ¢Íí¡¢Éô³èÆ°¤À¤È»î¹ç¤Î¾ÜºÙ¡¦·ë²Ì¤ä¼Ì¿¿Åù¤òºÜ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´è¤Ê¤ËÆþ¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÏ¢Íí»ö¹à¤Ê¤É¤½¤³¤Ë¤¢¤²¤ì¤ÐºÑ¤à¤Î¤Ë¡¢Æþ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¸ÄÊÌ¤ËÁ÷¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤ÇÌÌÅÝ½¤¤¡£LINE¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢LINE¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡¢º£¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë·ù¤Ê¿Í¤Ï²¿¤Ç·ù¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ù
¤É¤¦¤ä¤éÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÌò°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Éô³èÆ°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÏ¢Íí»ö¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÁ÷¤ëÂ¦¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×LINE¤òºî¤ì¤Ð¤½¤³¤ËÏ¢Íí»ö¤Ï°ìÀÆÁ÷¿®¤·¤ÆºÑ¤à¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ë¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ËÆþ¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¸ÄÊÌ¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ø¤ÎÄñ¹³¤¬¤Ê¤¤¤«¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
LINE¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤
¡ØÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤¤¤¿¡£LINE¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬2¿Í¡£1¿Í¤Ï°ÊÁ°ÍÄÃÕ±à¤ÎLINE¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É½¤Ç¤ÏÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉÎ¢¤Ç¼«Ê¬¤ä¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é¤ÏÃå¿®²»¤âÉÝ¤¤¤·¡¢LINE¼«ÂÎ¤ò»È¤¦¤Î¤¬¶²ÉÝ¾É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡£¤¢¤È¤Î1¿Í¤Ï¤¿¤ÀÄÌÃÎ¤È¤«¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¦¤ó¤¶¤ê¤À¤«¤é¡¢»Å»ö¤È²ÈÂ²¤È¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤È¤¤¤¦¿Í¡£»Ò¤É¤â´Ø·¸¤ÇLINE¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¸Ä¿Í¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥¤¥ä¤Ê»×¤¤½Ð¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡Ù
»Ò¤É¤â´Ø·¸¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤Ë¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Ø¹»¤ÎÌò°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¥¹¥Ý¾¯¤äÉô³è¤Ê¤É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Á´°÷¤Ë°ìÀÆ¤ËÏ¢Íí¤Ç¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ÏÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤È¤¯¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¸ÄÊÌ¤ËÏ¢Íí¤ò¤µ¤»¤ë¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÆþ¤ë¤è¡×¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤Ê¤¤¥Þ¥Þ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ë¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ËÆþ¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¼«Ê¬¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÊÁ°¤Ë¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¢¤Ç¼«Ê¬¤ä¤ï¤¬»Ò¤Î°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ãç´Ö³°¤ì¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¥¤¥ä¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡£¤³¤¦¤·¤¿¸ÄÊÌ¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¶¯À©¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ë¤ÏÆþ¤ë¤±¤ÉËÜ²»¤ò¸À¤¦¤ÈÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÍýÍ³
¡Ø¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Þ¤ÇÊ¸¶ç¤Ä¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é·Ù²ü¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢Ï¢Íí¼êÃÊ¤Î¤¿¤á¤Ë»ÅÊý¤Ê¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡Ù
¡Ø¶ÈÌ³Ï¢Íí¤À¤±¤Ê¤éÆþ¤ë¤±¤É¡¢ÀÎ¥°¥ë¡¼¥×LINE¤«¤é¸ÄÊÌ¤ËÍ§Ã£ÄÉ²Ã¤·¤Æ²¿¤«¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¼«Æ°ÄÉ²Ã¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÃÎ¤é¤Ê¤¯¤ÆÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤È¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¶òÃÔ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤ä¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Î·ö²Þ¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¬¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Äñ¹³¤Ï¤¢¤ë¡Ù
É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆþ¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÄñ¹³¤Ï¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ÞÍ§¤«¤éLINE¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¼Ì¿¿¤ò»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤È»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤¿¤·¤«¤ËÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ÏÍ§Ã£¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤éÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¸ÄÊÌ¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÏÏ¢Íí¤·¤¿¤Î¤ËÊÖ»ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¢¤ÇÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ÆÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Íí¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Ö¤ó¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤äÍ¾·×¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡©
¡Ø·ù¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Ï¢Íí»ö¹à¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ª»Ò¤µ¤óÄÌ¤·¤Æ¤ÎÏ¢Íí¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Ä¾ÀÜ¡¢Æ±µéÀ¸¤«ÉôÄ¹¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¡Ù
¡Ø»ä¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤éÆþ¤ë¤±¤É¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£·çÀÊÏ¢Íí¤Ê¤ó¤Æ¡Öº£Æü³Ø¹»µÙ¤ß¤Þ¤¹¡×¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤«¤éÇ®¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Á¡Á¡×¤Ã¤ÆÍ¾·×¤Ê¤³¤È½ñ¤¯¿ÍÂ¿¤¤¤·¡£·çÀÊÍýÍ³¤Ê¤ó¤Æ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤À¤·¡£Ìò°÷·è¤á¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤ÎÊÕ¤â¤Ã¤È¥¨¥°¤¤¤Î½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡£ÃÄÂÎ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×LINE¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥â¥é¥ë¹Ö½¬¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ï¡Ù
¡Ø»ä¤ÏÌò°÷Îò¤¬Ä¹¤¤¤«¤éÄñ¹³¤Ê¤¯Æþ¤ì¤ë¤±¤É¡¢ÄÌÃÎ¤¬·ù¤À¤È¤«LINE¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤«¡¢¡Ö²ÈÂ²¤È¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¿Í¤âÉáÄÌ¤Ë¤¤¤ë¤·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤È¤·¤ÆÂº½Å¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤âÌò°÷¤Î»Å»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¿¡Ù
Ìò°÷·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¤Ï¡Ö¶¯À©¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÌò°÷¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÌòÌÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤â¤¢¤ê¡¢Æþ¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ø¤Î¸ÄÊÌÏ¢Íí¤â¤Þ¤¿¡¢Ìò°÷¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¾è¤êÀÚ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¸ÄÊÌÏ¢Íí¤À¤ÈÏ¢ÍíÏ³¤ì¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×LINE¤È¤Ï°ã¤¦Ï¢ÍíÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£LINE¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶¯À©¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖLINE¤Îµ¡Ç½¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ïµ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸µ¤È¤Ê¤ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×LINE¤òºî¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤Ï»¨ÃÌ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÉô³èÆ°¤òµÙ¤àÍýÍ³¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥Á¤«ÉôÄ¹¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÄÌÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢±ß³ê¤Ê¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆþ¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦¤ß¤ä¤Ó¡¡