アイドルグループ「you-show」で活動する千葉みゆうさん。11月に《義眼であることのギリギリ良い点は、花粉症で「眼球取って洗いたい」って苦しんでる人の横で眼球取って洗えるところです》というXの投稿が2000万回に迫る表示回数を記録しました。切れ味の鋭い“自虐ネタ”が話題となった千葉さんに“義眼”になったきっかけを聞きました。

【写真】「義眼がめっちゃリアル…」外した状態でも美しい千葉みゆうさん ほか（5枚目/全11枚）

1歳のとき小児がんのため片目が義眼に

── Xでの投稿が偶然タイムラインに流れてきて、実際は大変だろうなと思いつつ、思わず笑ってしまいました。花粉症のときに眼球を洗えるなんて少しうらやましくも思いますが…そもそも義眼になったきっかけはなんだったのですか？

千葉さん：見ていただいてありがとうございます（笑）。義眼になったのは、1歳のときに網膜芽細胞腫（もうまくさいぼうがしゅ）という小児がんが発覚したことがきっかけです。何が原因でなってしまうのかはわからないそうなのですが、眼球の中に腫瘍ができてしまって…。私の場合、わかった時点でかなり腫瘍が大きくなっていたらしく、切除以外の選択肢がなかったそうです。なので、2歳になる誕生日当日に手術をして、そこからはずっと義眼で生活しています。初めてつけた義眼は、透明だったとか。

初めてつけたのは透明の義眼だったそう

── そうだったのですね。病気はどうしてわかったのでしょうか。

千葉さん：どうやら母の妊娠中から腫瘍があった可能性が高いようなのですが、妊娠中や生まれたばかりのころは気づいていなかったそうです。でも、腫瘍が大きくなるにつれて視界が狭まっていったのか、歩いているときに不自然に壁にぶつかるようになったらしく…。普通の子どもがよちよち歩きで転ぶのとは、ちょっと様子が違ったそうなのです。また、左目の眼球が少し内側に向いて「斜視」みたいな感じにもなっていたと聞きました。こうしたことに違和感を覚えた母が、私を病院に連れて行ったら、大きい病院に行くように言われて、検査を重ねて腫瘍があることがわかったそうです。

── ちょっとした違和感を見逃さなかったお母さんに感謝ですね。

千葉さん：はい。もしかしたら、人によっては病院に連れて行くか迷うかもしれないですよね。私の母は、学生で結婚して私を産んでおり、その当時は大学生でした。そのぶん、大学の教授などの頼れる大人が近くにたくさんいてくれて、いろんな人に相談をすることができたので病院に連れて行くという選択をできたそうです。

── 頼れる人が多い環境でよかったです。でも、2歳から義眼となると、生活するのがかなり大変だったのではないでしょうか。

千葉さん：そうですね。義眼って、朝起きたら歯を磨くとか顔を洗うような感覚で、毎日取り出して洗わなければならないんです。小さいころは、そういう日常のケアを母がしてくれていたので、大変だったと思います。それと、私にとってはそれが毎日のことでしたが、保育園くらいのころに弟が産まれたときに、私がしてもらっていることをされていないことに気づいたんですね。「弟はこういうことやらないんだ。私とは違うんだな」と、子どもながらに感じたのを覚えています。

── そうなんですね。弟さんとの違いに気づいたことで、成長するにつれてつらい思いをされたのでは…。

千葉さん：それがそんなこともないんです（笑）。なんて言えばいいのかな…、周りに同じような人がいなさすぎたことが、逆によかったのかもしれません。

── というと？

千葉さん：たしかに弟ともほかの人とも違うのですが「周りと違う」っていう考え方ではなく、片目が見えないことが「個性があってむしろラッキー！」ととらえていたのです。義眼になるきっかけとなった網膜芽細胞腫という病気になるのも2万人に1人くらいの確率だと聞いて「私は2万人に1人の貴重な人間です！すごいでしょ！」みたいな感じでした（笑）。

── とてもポジティブで素敵ですね！では、学校生活はいかがでしたか？盲学校などに通われていたのでしょうか。

千葉さん：いえ、ずっと普通の学校に通っていました。ありがたいことに、学校生活でこれと言って困ったことはなかったですね。義眼だということは、クラスで大々的に言ったことはなくて、仲よくなった一部の子にだけ話すという感じでした。別に隠していたというわけでもないのですが。

── そうなのですね。打ち明けたときのお友だちの反応は覚えていますか？

千葉さん：はい。あんがい「そうなんだ！」くらいの軽い感じでしたね。あとは、「ちょっと斜視なのかなとは思ってた」と言われる程度で、こっちが拍子抜けするくらい。ボーッとしているときに義眼ではない右目だけが白目を剥いてしまったりすると、それに驚かれたりはしましたが（笑）。

── たしかにビックリしてしまうかもしれません（笑）。

千葉さん：基本的には、横を見るのにも目線だけを動かすのではなくて首ごと動かして見るクセがついているんですけどね。アイドルを始めて、写真を撮るときにカメラマンさんから「目線だけこっちください」って言われても首ごとカメラのほうを向いてしまったり。でも、考え事をしたりしていると、どうしても目線だけが動いてしまうみたいです。

── 無意識なのですね。でも、そういったとき以外は周りが気にしすぎずにいてくれたことで、思春期もコンプレックスなどは少なかったのでは？

千葉さん：そうですね。日常生活で感じたことはないです。どちらかと言えば、おもしろいことを言って目立ちたいタイプだったので、いじめられたりとかも特になく、友だちもたくさんいました。ただ、やはり両親は心配していたようですが…。

現在はアイドルグループ「you-show」のメンバーとして活動

── そうですよね…。おうちでは、そういったお話もされていたのですか？

千葉さん：いや、大人になってから「実はいじめられてないか、心配してたんだよね」と聞きました。当時はあえて、静かに見守ってくれていたみたいです。

── では、病気のことや義眼に関するお話は、どのようなタイミングで聞いたのでしょうか。

千葉さん：眼球を切除する手術が2歳になる誕生日のまさに当日だったので、毎年、誕生日になると「大変だったね」みたいな話が出るんです。そのときに、少しずついろんな話を聞いています。あとは、今回みたいにSNSで話題になったら、その流れで話を聞いたりもします。

── ある意味「誕生日当日に手術」というのもよかったのかもしれませんね。

千葉さん：そうですね。両親は気が気じゃなかったと思いますが、私にとっては当時の話を聞くひとつのきっかけになってありがたいです。なかなか、あらたまってひざを突き合わせて話すのも恥ずかしいので（笑）。

2歳で義眼になったにも関わらず、明るい学生生活を送っていた千葉さん。“義眼アイドル”として活動するようになってからは、SNSを通じてさまざまな声が届くといいます。なかには否定的なコメントもありますが、「義眼は私の武器」との思いで発信を続けているそうです。

取材・文／髙木章圭 写真提供／千葉みゆう