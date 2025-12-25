「一緒に働いたらわかるよ…」気に入らない相手の挨拶はフル無視!?ウラオモテの激しいモンスター社員【作者に訊く】
社内に響き渡る電話の着信音。この会社では電話対応は事務員の仕事の一環となっていたが、事務員はそのとき何をしていたのか!?「…え？」驚くことに、手鏡で自分の顔をうっとり眺めていた…!!今回は、作者のぷく子(@pukukoOL)さんに周囲を振り回すモンスターOL・マッサンについて話を聞いてみた。
■自分の気分で仕事をする…マッサンはあなたの会社にも？
ブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」では、作者のぷく子さんがこれまで実際に出会った個性豊かな人たちとのエピソードを漫画にして公開している。
今回のエピソードは、ぷく子さんが事務員として働いていたころの話で、わざとなのか、無自覚なのか、とことん周囲を振り回すモンスターOL・マッサンが巻き起こす人間模様が描かれている。マッサンは、ぷく子さんと同じく事務員として勤務しており、人に対する好き嫌いがハッキリしているタイプだ。お気に入りの部長が来ると甘えた声で駆け寄ったかと思えば、自分にとって利用価値が低いと判断している新人などには挨拶すら無視するという徹底ぶりである。
本作に登場するマッサンについて、ぷく子さんは「ちょっと個性的な性格でいつも周りを振り回すけど、なぜだか憎めない感じの子です。仲良くする人としない人の線引きがはっきりしています」と話す。また、人間関係の線引き以外にも「他人が褒められるのが嫌なタイプなので、取り扱いが大変です。社内での言い争いは日常茶飯事ですし、お客様にまで同僚の悪口を言ってしまいます」と明かし、一緒に働くにはなかなか強烈なキャラクターのようだ。
しかし、読み進めていくうちになぜかマッサンのトリコになってしまう読者が続出しているらしい本作。他人事と思って見ている分には心に余裕が持てるが、実際に自分の職場にいたら穏やかでいられるだろうか…？ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ぷく子(@pukukoOL)
