「ご飯がススムキムチ」に虫？ SNS投稿にピックルスコーポレーションが調査報告 “結論”を示す「安全性に問題はない」
「ご飯がススムキムチ」などを手がけるピックルスコーポレーションは25日、同社公式サイトなどを通じ、虫に関するSNS投稿に関し、事実関係を報告した。
【画像】「ご飯がススムキムチ」に虫？ ピックルスコーポレーションが事実関係を報告（全文）
販売された「ご飯がススムキムチ ファミリーパック」について、虫が発見されたなどとSNSで投稿されたもの。同社は今月9日、「現在、事実関係の調査を進めております。現段階では、投稿者の方から現品を引き取った際、 商品のフタは開封されておらず、かつ虫は容器の外側にいたということが確認されております。引き続き、詳細な調査を進めてまいります」と説明。
その上で「今後も、製造工程および工場での衛生管理体制を一層充実させ、お客様に安心して召し上がりいただけるよう万全を期してまいります。この度の件でご心配をおかけしましたこと、重ねてお詫び申し上げます」と伝えていた。
今回、その続報となり「このたび、『ご飯がススムキムチ ファミリーパック』における虫に関するSNS上の投稿につき、事実関係の確認を行いました。当該内容については、画像解析を含む複数の第三者機関による調査を実施いたしました」とし、「その結果、当該異物は容器の蓋の上面（外側）に付着していたものであるという結論に至りました」と明記。
「これにより、製品自体の安全性に問題はないことを確認しておりますが、本見解の発表に至るまで、お客様に多大なるご心配をおかけする事態となったことについては、真摯に受け止め、深くお詫びいたします」と謝罪も行った。
そして「なお、本件に関する調査および確認はすでに完了しており、現時点において本件に関する追加の公表や対応を予定しておりません。今後も、製造工程および工場における衛生管理体制の維持・向上に努め、引き続き安心してお選びいただける商品づくりに取り組んでまいります」とまとめた。
