µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡×¤Ç¡Ö¡Ú¶¯¤¤Åß·¿¡Û26Æü(¶â)¤ÏÂç¹Ó¤ì·Ù²ü ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¥É¥«Àã Ê¿ÃÏ¤âÀÑÀã¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£12·î26Æü(¶â)¤òÃæ¿´¤Ë¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤äË½É÷Àã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢26Æü(¶â)¤ò¥Ôー¥¯¤ËÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤À¡£ÆüËÜ³¤¤Ë¤ÏÄãµ¤°µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÄãµ¤°µ¤È¡¢É÷¤¬¼ýÂ«¤¹¤ë¡Ö¥·¥¢ー¥é¥¤¥ó¡ÊJPCZ¡Ë¡×¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾å¶õ500hPa¤Ç-36ÅÙ°Ê²¼¤È¤¤¤¦ÂçÀã¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬ËÌÎ¦¤«¤éÅìËÌÃÏÊý¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë¾å¶õ850hPa¤Ç-6ÅÙ¤ÎÀþ¤¬À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤Þ¤ÇÆî²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ç¤âÀÑÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£

¾¾±º»á¤¬¼¨¤·¤¿Á´ÈÌµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢26Æü(¶â)¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤ÏËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç25¥áー¥È¥ë¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ç20¥áー¥È¥ë¤«¤é23¥áー¥È¥ë¤ÈË½É÷¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÇÈ¤Î¹â¤µ¤âÅìËÌ¤«¤éÃæ¹ñÃÏÊý¤Ë¤«¤±¤Æ6¥áー¥È¥ë¤ËÃ£¤·¡¢Âç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢26Æü18»þ¤Þ¤Ç¤ÇÅìËÌ¡¢´ØÅì¹Ã¿®¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¤Î³ÆÃÏÊý¤ÇÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç50¥»¥ó¥Á¡£¤½¤Î¸å¡¢27Æü18»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ç¤âÅìËÌÃÏÊý¤Ç50¥»¥ó¥Á¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç30¥»¥ó¥Á¤ÎÄÉ²Ã¤ÎÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

Áá´üÃí°Õ¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢26Æü(¶â)¤Ë¤ÏËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÇÂçÀã¡¦Ë½É÷Àã¤È¤â¤Ë·ÙÊóµé¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¡Ö¹â¡×¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÅìËÌ¤«¤éÃæ¹ñÃÏÊý¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç·ÙÊóµé¤Î²ÄÇ½À­¤¬¡ÖÃæ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾±º»á¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¹ßÀãÎÌ¤¬µÞÁý¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸òÄÌ¾ã³²¤äË½É÷Àã¤Ë¤è¤ë»ë³¦ÉÔÎÉ¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

01:04

Í½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¸«¤ëº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
01:51

¤É¤Î¤¯¤é¤¤¶¯¤¤¡©´¨µ¤¤ÎÍ½ÁÛ
04:06

48»þ´ÖÍ½ÁÛ¹ßÀãÎÌ
05:50

·ÙÊóµé¤Î²ÄÇ½À­

