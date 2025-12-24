大胆にも基地で駐機してある機体を攻撃

ウクライナ国防省情報総局（HUR）は2025年12月22日、ロシア軍戦闘機に対する破壊工作に成功したと発表しました。

【動画】直接機体を攻撃!? これが、破壊工作の様子です

損傷した戦闘機は、ロシア・リペツク近郊の飛行場に駐機されていたSu-30およびSu-27とされています。HURは「ロシア政権に抵抗するレジスタンス運動の代表者が直接実行し、両機体は使用不能となった」と発表しました。Su-30とSu-27はいずれもロシアのスホーイが設計した多用途戦闘機（マルチロール機）で、NATOコードネームでは「フランカー」として知られています。

これらの機体はウクライナに対する攻撃に使用されていたとされ、HURは「損害を受けた2機の戦闘機の推定総額は、最大で1億ドル（約155億円）に達する可能性がある」との見解を示しています。

また、破壊工作の映像も公開されており、機体番号「12」と「82」が記された戦闘機が炎上する様子が確認できます。この攻撃計画には約2週間を要し、巡回ルートや警備員の交代スケジュールを事前に調査したうえで、警備が手薄になる隙を突いたとされています。