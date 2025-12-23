甘酸っぱくてみずみずしいイチゴが旬を迎えています。そのまま食べるのもいいけれど、ひと工夫で食卓をぐっと華やかにしてくれるのが「イチゴのリースサラダ」。教えてくれたのは、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさん。ベビーリーフやカッテージチーズと合わせた意外な組み合わせは、驚くほど相性抜群。クリスマスなどのごちそうシーンにも映える、とっておきのひと皿です！

盛りつけるだけで簡単！クリスマスにぴったり「イチゴのリースサラダ」

「イチゴってサラダに合うのかな？」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ベビーリーフやカッテージチーズなどを組み合わせれば、意外とよく合う！

【写真】ベビーリーフをリース型に並べる

バルサミコ酢のドレッシングをかければ、甘酸っぱい味わいに。リースのように盛りつけるだけで、クリスマスにぴったりの華やかな一品になりますよ。

●イチゴのリースサラダ

【材料（つくりやすい分量）】

イチゴ 8粒

ベビーリーフ お好みで

カッテージチーズ お好みで

A［オリーブオイル大さじ1 オリーブオイル大さじ1 バルサミコ酢大さじ1 はちみつ大さじ1 塩お好みで ブラックペッパーお好みで］※バルサミコ酢はリンゴ酢や白ワインビネガーで代用してもOK



【つくり方】

（1） イチゴを4等分にカットする。

（2） お皿にベビーリーフをリース状に盛りつける。真ん中に小鉢を置いて盛りつけると簡単です。

（3） ベビーリーフの上に、イチゴを盛りつける。

（4） カッテージチーズを雪のように盛りつける。

（5）Aを混ぜ合わせ、リースサラダにかけたら完成！