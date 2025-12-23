見た目も華やか「イチゴのリースサラダ」。バルサミコ酢の甘酸っぱさがクセになる！
甘酸っぱくてみずみずしいイチゴが旬を迎えています。そのまま食べるのもいいけれど、ひと工夫で食卓をぐっと華やかにしてくれるのが「イチゴのリースサラダ」。教えてくれたのは、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさん。ベビーリーフやカッテージチーズと合わせた意外な組み合わせは、驚くほど相性抜群。クリスマスなどのごちそうシーンにも映える、とっておきのひと皿です！
盛りつけるだけで簡単！クリスマスにぴったり「イチゴのリースサラダ」
「イチゴってサラダに合うのかな？」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ベビーリーフやカッテージチーズなどを組み合わせれば、意外とよく合う！
バルサミコ酢のドレッシングをかければ、甘酸っぱい味わいに。リースのように盛りつけるだけで、クリスマスにぴったりの華やかな一品になりますよ。
●イチゴのリースサラダ
【材料（つくりやすい分量）】
イチゴ 8粒
ベビーリーフ お好みで
カッテージチーズ お好みで
A［オリーブオイル大さじ1 オリーブオイル大さじ1 バルサミコ酢大さじ1 はちみつ大さじ1 塩お好みで ブラックペッパーお好みで］※バルサミコ酢はリンゴ酢や白ワインビネガーで代用してもOK
【つくり方】
（1） イチゴを4等分にカットする。
（2） お皿にベビーリーフをリース状に盛りつける。真ん中に小鉢を置いて盛りつけると簡単です。
（3） ベビーリーフの上に、イチゴを盛りつける。
（4） カッテージチーズを雪のように盛りつける。
（5）Aを混ぜ合わせ、リースサラダにかけたら完成！