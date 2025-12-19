¡ÚÄ«ÆüÇÕ£Æ£Ó¡Ûº´Æ£ÍªÂÀÄ´¶µ»Õ¡¡³«¶È£±Ç¯ÌÜ¡ª¥³¥ë¥Æ¥ª¥½¥ì¥¤¥æ¤ÇÄ©¤à´¶¼Õ¤Î½é£Ç£±¡Öà¤Þ¤µ¤«£±Ç¯ÌÜ¤«¤éá¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¡×
¡¡¡ÖÄ«ÆüÇÕ£Æ£Ó¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£±Æü¡¢ºå¿À¡Ë
¡¡´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¤¤¤¶ÂçÉñÂæ¤Ø¡£º£Ç¯£³·î¤Ë³«¶È¤·¤¿º´Æ£ÍªÂÀÄ´¶µ»Õ¡Ê£³£·¡Ë¡á·ªÅì¡á¤¬¡¢³«¶È£±Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÁá¤¯¤â£Ç£±ÉñÂæ¤Ë´ÉÍýÇÏ¥³¥ë¥Æ¥ª¥½¥ì¥¤¥æ¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Àï¤ÏÀéÆó¤Ç£²¡¢£³Ãå¡£Àé¸ÞÀï¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¶á£²Àï¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¤¥ë¤Øµ÷Î¥¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ£±¡¢£²Ãå¤È¡¢¼ã¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£º´Æ£Íª»Õ¤Ï¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÂÎÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢À³ÊÅª¤Ë¤â¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Çµ÷Î¥¤ò±ä¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸«¶Ë¤á¤Ä¤Ä¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤È·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡£±£·Æü¤ÎºÇ½ª¥ê¥Ï¤Ç¤Ïµ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¡£Ãæ£²½µ¤Ç¤â¾õÂÖ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÀîÅÄµ³¼ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÇÏ¤ÎÀ³Ê¡¢ÆÃÄ§¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¼çÂÎ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ø¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡³«¶È¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿ÇòÀ±¤Ï¡Ö£²£°¡×¡£°ìÆ¬°ìÆ¬¤ÎÇÏ¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿À®²Ì¤À¡£¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ú¤·Ñ¤¬¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÇÏ¤âÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤ÇÏ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Å¾±¹ÇÏ¤â²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇÏ¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î£Ê£Ò£Á¡¦£Ç£±Ä©Àï¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÎäÀÅ¤ËÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡È¤Þ¤µ¤«£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾ï¤ËÂç¤¤ÊÉñÂæ¡¢³¤³°¤Ê¤É¤ËÁ÷¤ê½Ð¤»¤ë±¹¼Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ì¤ÄÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¸þ¾å¿´¤ò¶»¤Ë¡¢·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£