この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

偏食家が断言「俺が考える味噌ラーメンはこれ」スーパーで買える『すみれ』が期待を裏切らないウマさだった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お笑いコンビ「ブチギレ氏原&サカモト」が自身のYouTubeチャンネルで「スーパーで買える名店ラーメンをブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開。「偏食」を公言する氏原が、スーパーマーケットで購入できるチルド系の名店ラーメンを忖度なしでレビューした。



動画では「吉村家」「永福町大勝軒」「天下一品」「すみれ」など、全6種類の名店ラーメンを食べ比べ。中でも氏原は、かつて住んでいた永福町の思い出の味である「永福町大勝軒」に大きな期待を寄せていた。しかし、実食すると「ああ〜違うね」と厳しい表情。初めて食べた時は美味しく感じなかったが、何度も通ううちにハマったという思い出深い一品なだけに、本店とのギャップを感じたようだ。



一方で、札幌の有名店「すみれ」の味噌ラーメンには「俺が考える味噌ラーメンってこれだわ」「もうこれにすればハズレはない」と手放しで絶賛。多くの人が期待するであろう「味噌ラーメンのど真ん中の味」であると高く評価した。



数々の名店が並ぶ中、氏原が1位に選んだのは家系ラーメンの総本山「吉村家」であった。「結構美味い」「美味いねスープ」と感心し、「結構リピートレベルだな」とコメント。スープの焦がしたような独特の風味や、麺のクオリティを称賛し、チルド麺でありながらその再現度の高さに驚きを見せた。



思い出の味への期待や有名店の看板に左右されず、純粋な味の評価でランキングを決定した今回の企画。身近なスーパーで本格的な味を楽しめる商品選びの参考になるだろう。