12月9日、浜崎あゆみが自身の公式SNSを更新。2026年1月にマカオで開催予定だったアジアツアーのファイナル公演を中止すると発表した。

《avexと主催者側との協議の結果、諸般の事情により中止との報告を受けました》と断腸の思いをつづり《上海公演に続き再び皆様に多大なる哀しみとご迷惑をおかけいたしますこと、そしてアジア各地の皆様から支えていただいた今ツアーがファイナルをお届け出来ないまま終了となってしまいますこと、一座・クルー大変無念に思っております》と胸の内を明かした。

11月29日に開催予定だった上海公演は、前日の28日に急遽、中止となり、話題となった。日中関係の悪化により仕方ないとはいえ、前日に現地入りしていた浜崎は、観客のいない会場でひとりコンサートをおこなったとも報じられた。

「30日にステージの様子をSNSに投稿しましたが、中国メディアは『写真はリハーサルを盗撮したもので、1人コンサートは虚偽』と報じるなど、内容を否定しています。公演中止の批判が政府に向かないよう、情報操作したものと受け取る人もいました。マカオも中国の特別行政区のひとつですから、上海と同じような結果になりかねません。事前の中止もやむを得ない、という判断っだったのではないのでしょうか」（芸能担当記者）

Xでは、浜崎の決断を支持する声が圧倒的だ。

《その方がええ。あゆが行ったら捕まりかねん》

《マカオも中国だから仕方ないよね。日本人ファンも遠征の予定してただろうけど今の状態ではムリだろう。途中で中国当局が現れあゆ退場！なんてなったら嫌だし。その分日本ですればいいから》

浜崎は9日、さらにInstagramのストーリーを更新。《わたしのことはどうか心配しないで下さい!》とファンに呼びかけ、《一座の皆とクルーの皆様と共に代々木のCDL（注・カウントダウンライブ）を素晴らしいものにすべく集中して頑張るのみです。それより、TA（注・TeamAyu。浜崎ファンの総称）間で非難したり謝罪したりしないで欲しいなと、それだけは本当に強く思います》とつづった。

「さらに、中国のファンから《China TA遠征組、CDLで倍の応援を届けますよ!!!》と記されたDMも公開しました。《China TAから今このDMをもらったので、私達はその100倍の気持ちでパフォーマンスを届けます》と宣言しています。代々木でのカウントダウンライブは、大きな話題になりそうです」（前出・芸能担当記者）

相次ぎ中止に追い込まれる、日本人アーティストの中国公演。今後の文化交流にも深刻な影響を及ぼしそうだ。