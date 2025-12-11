日本テレビは１０日、元ＴＯＫＩＯの国分太一（５１）と同局の問題に関し、城島茂（５５）と松岡昌宏（４８）に対してコメントを発表した。

同局はデイリースポーツの取材に対し「城島さん、松岡さんに対する状況説明などを改めて確認いたしましたところ、弊社の対応がお二人のお気持ちに寄り添った十分なものではなく、大変申し訳なく思っております」と謝罪。「日本テレビとして心からお詫びするとともに、改めて直接、丁寧にご説明をさせていただき、お二人のお気持ちを真摯に受け止めたいと考えております」とした。

同局は８日に「大切な出演者である松岡さん、そして城島さんに対しましては、直接、あるいは株式会社ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＥＩＮＭＥＮＴ様と株式会社ＴＯＫＩＯ様を通じて、丁寧に対話を続けてきたつもりですが、お二人に私たちの考えをしっかりとお伝えし、お二人のお気持ちを受け止められるようお話をさせていただきたいと思っております」とコメントしていた。

国分は「コンプライアンス上の問題行為」を理由に同局のバラエティー番組「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」（日曜、後７・００）を６月に降板。同局の福田博之社長は１日の定例会見で、同番組の元ＴＯＫＩＯの松岡と城島の出演は引き続きオファーする方針を示していた。