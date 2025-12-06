「中の人」……なんていない！サンリオの着ぐるみ姿を完全再現したカプセルトイがリアルすぎて話題

サンリオキャラクターのグッズといえば、愛らしいイラストや、デフォルメされたマスコットが一般的。しかし、バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」から、そんな常識を覆す「あまりにもリアルな」新商品が登場します。

公式サイトで公開されたのは、「サンリオキャラクターズ ミニチュアチャーム〜ライブキャラクター〜」。2026年1月発売予定で、価格は1回400円（税込）です。

■ イベントなどで会える「着ぐるみ姿」を再現

最大の特徴は、商品名にある「ライブキャラクター」という言葉。これは、サンリオピューロランドやハーモニーランドなどでグリーティングを行っている、いわゆる「着ぐるみ」の姿を指しています。

公開された画像を見ると、イラスト版とは微妙に異なる頭身バランスや、手足のフォルムが見事に再現されています。さらに、表面には「ふわふわのフロッキー加工」が施されており、着ぐるみ特有の“毛並み感”や“モフモフ感”まで表現するという徹底ぶり。まさに「本物みたいな質感」を追求した一品です。

■ SNSでは「この等身は珍しい」と驚きの声

この斜め上の商品化に対し、SNSでは「新しい！めっちゃリアル！」「この等身のサンリオフィギュア珍しいな」といった驚きと称賛の声が上がっています。

ラインナップは「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「マイメロディ」「クロミ」の5種。おなじみのオーバーオール姿のキティちゃんや、帽子をかぶったプリンなど、ランドで会った時の感動がよみがえるような造形となっています。

発売は2026年1月を予定。「推しに会えた！」という感覚をいつでも手元で味わえるこのチャーム、発売時には争奪戦になることが予想されます。

ガシャポン公式サイト「サンリオキャラクターズ ミニチュアチャーム〜ライブキャラクター〜」

（山口弘剛）

