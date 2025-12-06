『ONE PIECE』公式店オープン初日に混雑で運営謝罪 グッズ販売の営業停止の対応…意見さまざま
漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の公式Xが6日に更新され、きのう5日に新宿マルイ 本館4Fにオープンした公式旗艦店「ONE PIECE BASE SHOP」で大きな混雑が起きるなど、運営の大幅な見込み誤りと不手際で来客に迷惑をかけたことを謝罪した。これを受け、6日より当面の間はグッズの販売営業を停止することを発表した。これにネット上では、さまざまな意見が出ている。
【写真】大きなチョッパー！大量の限定グッズ 『ONE PIECE BASE SHOP』内部
公式Xでは「『ONE PIECE BASE SHOP』の営業につきまして、ご連絡いたします。本日、ONE PIECE BASE SHOPはオープンいたしましたが、運営の大幅な見込み誤りと不手際により多くのお客様に御迷惑をおかけいたしました。その件につきまして、深くお詫びいたします」と謝罪。
この状況を受け、「明日以降、すべてのお客様にご満足をいただける営業運営が困難と判断いたしました。そのため、下記の対応をとらせていただきます。すでにご予約いただいている皆様、ご期待くださった皆様には心よりお詫び申し上げます。また、追加のご予約・再予約についても当選の間 停止をいたします」と伝えた。
具体的には「2025年12月6日(土)から当面の間、グッズの販売営業を停止いたします。ただし、入場をいただくことと、次のコンテンツのみ体験・購入をいただくことは可能です」と説明した。
・エリア全体
ご入場いただき、写真撮影等、ご観覧いただくことは可能です。
商品のご購入はいただけません。
・ONE PIECE ORIGINAL T-SHIRT PRINT
Tシャツ作成については、本日と同様の方法にて、受付時に抽選を行い、当選者の方は作成・購入をいただけます。
・ONE PIECE BASE SHOPくじ
入店受付にて「購入権の抽選」を実施いたします。抽選に当選された方は4F「ONE PIECE BASE SHOP くじ」エリアにて購入いただけます。
・ONE PIECE PLAY GROVE(ガシャポン)
「豆ガシャ本 ONE PIECE 巻1〜5]
「ONE PIECE DXF~THE GRANDLINE SERIES〜ミニチュアコレクション」
以外の商品はご購入いただけます。
・ (1F)ONE PIECE BASE LUCKY PORT
ご利用いただけます。
また、「12月5日(金)に「ONE PIECE BASE SHOP』にご来店いただいた方」「12月6日(土)〜全コンテンツの営業再開日までに来店予約済みの方」については、「ONE PIECE BASE SHOP」で販売しているオリジナル商品のオンライン販売を実施すると説明。
最後に「商品を手にとる体験の楽しさを押し出しながら、さまざまな点でご迷惑をおかけしてしまい、本日お越しいただいた皆様、来店のご予約をいただいていた皆様には、重ねてお詫び申し上げます。全コンテンツの再開・入店予約の再開に関しては、十分な準備が整い次第、告知をいたします」と理解を求めた。
オープン初日から混乱が起きたが、その後、深夜に公式側が対応策を発表するなどの声明文にネット上では「深夜の1：20分だよ…？ONEPIECEBASEがいかに本気でファンをワクワクさせようと必死なのかが伝わってくる…」「なんか悲しいな…オンラインで買えるのはありがたいけど」「ありがとうございます！対応が早い！」などと評価。
一方で「とくに遠征組はわざわざ事前に抽選に申し込んでやっとの思いで入店権利得て、休みをあけてきてるのにこれはひどい。東京にそう何度も気軽に行ける人ばかりじゃ無いのよ。次いつ来れるかわからない人もいるのにこの対応はさすがに失望せざるを得ない」「もう見誤るって言い訳やめろよ わかってるだろ本当は 形だけの謝罪文じゃん」「これ明日、遠方から高い交通費払ってきた人怒るだろうな つか、転売ヤーが沸くことは当然事前に想像できただろ」などと厳しい意見も出ている。
「ONE PIECE BASE SHOP」は漫画やアニメを中心にさまざまなプラットフォームで展開しているコンテンツ『ONE PIECE』の公式旗艦店として、プラットフォームの垣根を越えた、ここでしか手に入らないオリジナル商品を中心に販売。
施設内の内装といった空間演出も有効に使い、『ONE PIECE』の世界観に没入できる“トレジャーハント”のような体験設計で、まるで自分だけのお宝探しの冒険をするような店内体験を実現。店内では約800アイテムのうち約500アイテムが同店限定商品となっている。
公式Xでは「『ONE PIECE BASE SHOP』の営業につきまして、ご連絡いたします。本日、ONE PIECE BASE SHOPはオープンいたしましたが、運営の大幅な見込み誤りと不手際により多くのお客様に御迷惑をおかけいたしました。その件につきまして、深くお詫びいたします」と謝罪。
この状況を受け、「明日以降、すべてのお客様にご満足をいただける営業運営が困難と判断いたしました。そのため、下記の対応をとらせていただきます。すでにご予約いただいている皆様、ご期待くださった皆様には心よりお詫び申し上げます。また、追加のご予約・再予約についても当選の間 停止をいたします」と伝えた。
具体的には「2025年12月6日(土)から当面の間、グッズの販売営業を停止いたします。ただし、入場をいただくことと、次のコンテンツのみ体験・購入をいただくことは可能です」と説明した。
・エリア全体
ご入場いただき、写真撮影等、ご観覧いただくことは可能です。
商品のご購入はいただけません。
・ONE PIECE ORIGINAL T-SHIRT PRINT
Tシャツ作成については、本日と同様の方法にて、受付時に抽選を行い、当選者の方は作成・購入をいただけます。
・ONE PIECE BASE SHOPくじ
入店受付にて「購入権の抽選」を実施いたします。抽選に当選された方は4F「ONE PIECE BASE SHOP くじ」エリアにて購入いただけます。
・ONE PIECE PLAY GROVE(ガシャポン)
「豆ガシャ本 ONE PIECE 巻1〜5]
「ONE PIECE DXF~THE GRANDLINE SERIES〜ミニチュアコレクション」
以外の商品はご購入いただけます。
・ (1F)ONE PIECE BASE LUCKY PORT
ご利用いただけます。
また、「12月5日(金)に「ONE PIECE BASE SHOP』にご来店いただいた方」「12月6日(土)〜全コンテンツの営業再開日までに来店予約済みの方」については、「ONE PIECE BASE SHOP」で販売しているオリジナル商品のオンライン販売を実施すると説明。
最後に「商品を手にとる体験の楽しさを押し出しながら、さまざまな点でご迷惑をおかけしてしまい、本日お越しいただいた皆様、来店のご予約をいただいていた皆様には、重ねてお詫び申し上げます。全コンテンツの再開・入店予約の再開に関しては、十分な準備が整い次第、告知をいたします」と理解を求めた。
オープン初日から混乱が起きたが、その後、深夜に公式側が対応策を発表するなどの声明文にネット上では「深夜の1：20分だよ…？ONEPIECEBASEがいかに本気でファンをワクワクさせようと必死なのかが伝わってくる…」「なんか悲しいな…オンラインで買えるのはありがたいけど」「ありがとうございます！対応が早い！」などと評価。
一方で「とくに遠征組はわざわざ事前に抽選に申し込んでやっとの思いで入店権利得て、休みをあけてきてるのにこれはひどい。東京にそう何度も気軽に行ける人ばかりじゃ無いのよ。次いつ来れるかわからない人もいるのにこの対応はさすがに失望せざるを得ない」「もう見誤るって言い訳やめろよ わかってるだろ本当は 形だけの謝罪文じゃん」「これ明日、遠方から高い交通費払ってきた人怒るだろうな つか、転売ヤーが沸くことは当然事前に想像できただろ」などと厳しい意見も出ている。
「ONE PIECE BASE SHOP」は漫画やアニメを中心にさまざまなプラットフォームで展開しているコンテンツ『ONE PIECE』の公式旗艦店として、プラットフォームの垣根を越えた、ここでしか手に入らないオリジナル商品を中心に販売。
施設内の内装といった空間演出も有効に使い、『ONE PIECE』の世界観に没入できる“トレジャーハント”のような体験設計で、まるで自分だけのお宝探しの冒険をするような店内体験を実現。店内では約800アイテムのうち約500アイテムが同店限定商品となっている。