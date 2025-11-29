ああ、僕が求めていたヤツだ…。

PCデスク、長年使っていると不思議と外付けHDDが生えてきますよね。それら、皆さんどこに置いてます？

僕最近ひらめいたんですが、別にスイッチでオン／オフするものじゃないし、抜き差しするもんでもないし、手元にある必要なくないか？ と。

なんならデスクの裏とか、混雑しがちなデスクを離れた棚の中に転がってもらってもいいのではないか？と。

解決できそうなアイテム、見つけちゃった！

エレコムのUSBハブなんですが、なんと長さ150cm！

150cmとかUSB 3.2（Gen1）規格で許されてんか？と思って調べたところ、最大では3mまで大丈夫みたいですね。よかった規格内。

逆に手元USBとしても良くないか？

僕はデスクにPCを置いて、遠くにHDDを追いやる。みたいな使い方で便利じゃん！ って思いましたけど、逆に遠くにあるPCから手元にUSBを増やす用途でも、この長さは役立ちそう。

例えばPCの背面からデスクの裏を通して、天板裏にこのハブを固定。みたいな手元USB環境も実現できます。ハブなんて小さくて軽いから、両面テープとかで十分固定できますからねー。

というわけで、年末年始のデスク周り大掃除、環境見直しに、異様に長いUSBハブどうでしょう？

