【FIBAワールドカップ予選】日本代表 90−64 チャイニーズ・タイペイ代表（11月28日／GLION ARENA KOBE）

【映像】「残り０秒」の衝撃ロングシュート

バスケットボール日本代表のスモールフォワード馬場雄大が、ハーフコートショットによるブザービーターを成功。アリーナは大興奮となった。

日本は11月28日、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1で、チャイニーズ・タイペイ代表とホームで対戦。序盤から着実にリードを広げていくと、20ー10とリードして迎えた第1クォーターの終盤で、馬場がスーパーショットを決める。

残り1.5秒で相手のミスにより日本がラストポゼッションに入る。するとハーフコート手前でボールを受けた馬場が、ドリブルで中央に切り込み、最後は走りながらのシュート。直後に終了のブザーが鳴り響く中、美しい弧を描いたボールは、バックボードに当たってそのままネットを揺らす。センターラインの手前から決まった奇跡のショットに、一瞬遅れてアリーナからは大歓声が沸き起こった。

ベンチも観客も総立ちとなるスーパーショットは、SNSでも大きな話題に。ファンたちは、「ヤバっ鳥肌立ったー馬場選手すごー」「この距離は流石にえぐい」「なんじゃこりゃ！」「代表戦でこれはすごすぎるわ」「とんでもないショットが決まった！」「ディープすぎる」「何だこのブザービーターは…」「最高のショットだろこれ」「ロゴスリーかっこよすぎ！」など大盛り上がりを見せた。

この日の馬場は、29分13秒のプレータイムでチーム2位タイとなる14得点をマークし、2リバウンド・1アシスト・3スティールと躍動。最終的に90−64で大勝した日本は、12月1日にアウェーで再びチャイニーズ・タイペイと対戦する。

