実業家のマイキー佐野氏が、『深刻すぎる状況。大黒柱である輸出産業も衰退でいよいよ限界の中国経済の今に迫る』と題した動画を公開し、中国経済が構造的な転換点に差し掛かっている現状を詳細に分析した。



佐野氏は、中国経済の二重構造について「国内経済は終わっているが、海外経済は二重丸」という状態が続いてきたと説明する。しかし近年、その構図に変化の兆しが見え始めている。佐野氏は「アナリストも警戒し始めているが、この中国国内経済がさらに悪化するのではないか。今のところ復活の兆しがない」と述べ、深刻な懸念を表明した。



国内経済の停滞は数字に明確に表れている。固定資産投資は10ヶ月で1.7%減少し、過去最大の落ち込みを記録した。製造業においても支出が伸び悩み、業界全体の約2割が赤字、6割程度が採算ギリギリの状態にある。こうした停滞の背後には、デフレ傾向がもたらす負の連鎖がある。佐野氏は「デフレ傾向によって物価が落ちている状態であると、企業の利益は圧迫され、賃金は下がり、投資は二の次になってくる」と、この悪循環を指摘した。



輸出産業にも陰りが見え始めている。10月には8ヶ月ぶりに輸出が減少に転じ、港湾のコンテナ取扱量も4月以降で最小となった。佐野氏は「輸出がかなり好調だったが、この減少するのではないかというパラメーターの予測がかなり出始めている」と述べ、頼みの綱であった輸出さえも揺らぎ始めている現状を強調した。



さらに深刻なのは、中国が日本と同様の「預金問題」に直面している点である。佐野氏は、中国の銀行預金がGDP比で200%を超え、日本と同水準に達していることを指摘する。欧米諸国が70%から100%程度であることと比較すれば、この数値の異常性は明らかだ。将来への不安から、国民は消費や投資を抑制し、現金を滞留させている。佐野氏は「中国もかなり現金預金の保有率が増えてきて、それが今日本に追いつこうとしている」と述べ、構造的な問題の深刻化を訴えた。



この預金増加は、消費心理の変化を反映している。佐野氏は「人はお金を使わなくなると本当に使わなくなる」と語り、節約志向が一度定着すれば消費回復が極めて困難になると警告する。給付金や金融緩和といった政策も、受け取る側が貯蓄に回す傾向があるため、期待された効果を生まない可能性が高い。佐野氏は「政策の目的と国民の受け取る時の目的が一致していないとそういうことが起きる」と述べ、政策設計の難しさを指摘した。



輸出依存の構図が揺らぎ、国内需要も復活の兆しを見せない中、預金問題という新たな障壁が立ちはだかっている。中国経済の構造的課題を多角的に捉えるこの動画は、世界経済への波及も視野に入れた分析を求める視聴者にとって示唆に富む内容となっている。