¡Ú£Æ£±¡Û¡Ö³ÑÅÄÍµµ£¤¬¤¤¤±¤Ë¤¨¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾×·â¤ÎÍ½Â¬
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾×·â¤ÎÍ½Â¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£³£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£²·î£±Æü¡Ë¸å¤ËÍèµ¨¤Îµî½¢¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ÑÅÄ¡£¤Þ¤º¤Ïº£µ¨»Ä¤ê£²Àï¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¹½¤¨¤À¤¬¡¢Æ±Î½¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ËÂçµÕÅ¾¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÎÌÜ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤ÎàÌò³äá¤¬¤Ë¤ï¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£±¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥¢¡×¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤¿¤á¡¢³ÑÅÄÍµµ£¤ò¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÏÆÌò¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄÍµµ£¤À¤¬¡¢º£¤ä¤¤¤±¤Ë¤¨¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¾×·âÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁè¤¤¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥Î¥ê¥¹¤ò¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³ÑÅÄ¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤À¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£ÃøÌ¾É¾ÏÀ²È¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥ë»á¤¬¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ì¤Ã¤¿¸«²ò¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤¬£²¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¥ê¥½¡¼¥¹¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡Ø£±£°£°£°¿Í¡ÙÁ´°÷¤¬¡Ø¤¿¤Ã¤¿£±¿Í¡Ù¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö³ÑÅÄ¤Ï¤â¤Ï¤ä¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà¤Ï¤à¤·¤í¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢°Û¤Ê¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥¿¥¤¥äÁªÂò¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬¡Øµö²Ä¡Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢³ÑÅÄ¤ÎÍ×Ë¾¤Ï¤â¤Ï¤äÁ´¤¯ÄÌ¤é¤º¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ò¤¤¤«¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤«¤À¤±¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Î½àÈ÷¤äËÜÈÖ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ï´°Á´¤Ê¸øÊ¿À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Èà¤é¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤È¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤ÊÊý¿Ë¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ë¤Ï¤â¤Ï¤ä¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡££Æ£±¤ÎÉñÂæ¤Ë»Ä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ç¡¢¸·¤·¤¤Î©¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£