女優・松宮なつ(34)が26日、公式SNSを更新。J1岡山に所属するDF立田悠悟(27)と結婚したことを報告した。

松宮は「私ごとではございますが、この度サッカー選手の立田悠悟さんと結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と発表。

立田の人柄について「どこまでも真っ直ぐで情熱的な彼の姿に日々刺激をもらい、また、彼の寛大な優しさと温かな愛情に日々心から安心と幸せを感じています」と伝えた。

「皆様への感謝を忘れずに、お互いに支え合い高め合える関係を目指し、幸せな家庭をふたりで築いていきたいと思っております」とし、「一俳優一作家としても、また新たな世界が広がっていくこと、とても楽しみに感じています どんな時も一生懸命に、一層精進してまいります。夫婦共々温かく見守っていただけたら幸いです。これからもよろしくお願い致します」と呼びかけた。

1991年4月8日生まれ、神奈川県横浜市出身の松宮は、学習院大在籍時にミス学習院2012でグランプリ受賞。フジテレビ系ドラマ「教場」などに出演しながら、油絵作家としても活躍している。

立田は1998年6月21日生まれ、静岡県静岡市出身。清水、柏を経て現在は岡山に所属。2019年にはサッカー日本代表にも選出された。