55°Ì¤È¤Ï¤ï¤º¤«1.9¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¡¡1ÂÇ¤Ëµã¤¤¤¿38ºÐ¡¦³Þ¤ê¤Ä»Ò¤¬16Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÇ½ªQT¤Ø¡Ö¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ãÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡þ23Æü¡þ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¾¾»³¡Ê°¦É²¸©¡Ë¡þ6595¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äÇ¯´Ö½÷²¦¤ä¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¡£¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»6¾¡¤Î38ºÐ¡¢³Þ¤ê¤Ä»Ò¤Ï1ÂÇ¤Ëµã¤¤¤Æ16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û50°Ì¤Ç½é¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤Î¡É¥ß¥ä¥³¥ì¡É¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤¤¿¤é¡Ä
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊMR¡Ë60°Ì¤Ç°¦É²Æþ¤ê¤·¤¿³Þ¤Ï¡¢Ã±ÆÈ3°Ì°Ê¾å¤Ê¤é50°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÕÅ¾¥·¡¼¥É¤Î²ÄÇ½À¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿MR51°Ì¤«¤é55°Ì¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÁ°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¤Î³ÍÆÀ¤âÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡Ö67¡×¡Ö69¡×¤È¹¥¥¹¥³¥¢¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤Î5°Ì¥¿¥¤¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡£3ÆüÌÜ¤Ï¡Ö71¡×¤È¿¤Ð¤»¤º¡¢5ÂÇº¹¤Î8°Ì¥¿¥¤¤Ë¸åÂà¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î²¾ÁÛMR¤Ï54°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤ÏÁ°È¾1¤ÄÍî¤È¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢11ÈÖ¤È17ÈÖ¤Î2¤Ä¤Î¥Ñ¡¼5¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢12°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤ËÆþ¤ë¡£18ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ï2ÂÇÌÜ¤ò¥Ô¥ó±ü2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¡Ö²¼¤ê¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¡£Æñ¤·¤¤¡£Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£12¥Õ¥£¡¼¥È¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÂ®¥°¥ê¡¼¥ó¤Î²¼¤ê¤ÏÆñÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥«¥Ã¥×¤Î±¦¤òÈ´¤±¤Æ¥Ñ¡¼¤Ç¤³¤ÎÆü¡Ö70¡×¤Ç½ª¤¨¤¿¡£4Æü´Ö¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦12°Ì¥¿¥¤¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢º£µ¨¤Î³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï395.01pt¡£MR55°Ì¤Î¸åÆ£Ì¤Í¤Ï396.91pt¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«1.9pt¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ÊMR¤Ï56°Ì¡£Íèµ¨Á°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð55°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î1ÂÇ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£1Ç¯¤ä¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È·ë²Ì¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£2010Ç¯¤Ë½é¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢16Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯´Ö2¾¡¤òµó¤²¤Æ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£18Ç¯¤Ë52°Ì¤Ç1ÅÙ¥·¡¼¥É¤ò¼êÊü¤¹¤¬¡¢Á°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¤Î»ñ³Ê¤ÇÍâÇ¯¥·¡¼¥ÉÉüµ¢¡£ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥É¸¢¤¬·è¤Þ¤ë¡Ö¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëÂç²¦À½»æ¥ì¥Ç¥£¥¹¡×½ªÎ»»þÅÀ¤Ç55°Ì¤ÈºÆ¤Ó¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤Ï³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨56°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¡Ê12·î2¡Á5Æü¡¢°ñ¾ë¡¦¼µ¸Í¥Ò¥ë¥ºCC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡¢¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÊQT¡Ë¤Î¶õµ¤¤ò¡£¤¤¤Ä°ÊÍè¤«¤Ê¡Ä¡×¡£2009Ç¯°ÊÍè¤ÎQT¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥·¥ç¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤Ï72.6757¡ó¡Ê13°Ì¡Ë¤È¥·¥ç¥Ã¥ÈÎÏ¤Ï·òºß¡£38ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï242.66¥ä¡¼¥É¡Ê33°Ì¡Ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤â71.8872¡Ê44°Ì¡Ë¤È¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤À¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤«¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥º¥ì¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶ì¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥´¥ë¥Õ¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£38ºÐ¤ÎÀï¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡Ú³ÎÄêÈÇ¡Û¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¥Ä¥¢¡¼¤Î´éÌò¡ªÍèµ¨¤Î¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬³ÎÄê¡¡¿ûÉö²Ú¡¢ÅÔÎè²Ú¤é½é³ÍÆÀ¤Ï10¿Í¡¢ÁÓ¼º¼Ô¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ´Þ¤á16¿Í
¥·¡¼¥É¸¢ÁÓ¼º¤Ï16¿Í¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀ¤Âå¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¥×¥íÅ¾¸þ¸å½é¤Î¶þ¿«
1¥«·î¤Î¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤â¡Ä¡¡¥±¥¬¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿±±°æÎï²Ú¤ÏºÇ½ªQT¤Ø
¡Ú¼Ì¿¿¡Û50°Ì¤Ç½é¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤Î¡É¥ß¥ä¥³¥ì¡É¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤¤¿¤é¡Ä
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊMR¡Ë60°Ì¤Ç°¦É²Æþ¤ê¤·¤¿³Þ¤Ï¡¢Ã±ÆÈ3°Ì°Ê¾å¤Ê¤é50°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÕÅ¾¥·¡¼¥É¤Î²ÄÇ½À¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿MR51°Ì¤«¤é55°Ì¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÁ°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¤Î³ÍÆÀ¤âÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡Ö67¡×¡Ö69¡×¤È¹¥¥¹¥³¥¢¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤Î5°Ì¥¿¥¤¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡£3ÆüÌÜ¤Ï¡Ö71¡×¤È¿¤Ð¤»¤º¡¢5ÂÇº¹¤Î8°Ì¥¿¥¤¤Ë¸åÂà¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î²¾ÁÛMR¤Ï54°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤ÏÁ°È¾1¤ÄÍî¤È¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢11ÈÖ¤È17ÈÖ¤Î2¤Ä¤Î¥Ñ¡¼5¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢12°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤ËÆþ¤ë¡£18ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ï2ÂÇÌÜ¤ò¥Ô¥ó±ü2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¡Ö²¼¤ê¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¡£Æñ¤·¤¤¡£Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£12¥Õ¥£¡¼¥È¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÂ®¥°¥ê¡¼¥ó¤Î²¼¤ê¤ÏÆñÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥«¥Ã¥×¤Î±¦¤òÈ´¤±¤Æ¥Ñ¡¼¤Ç¤³¤ÎÆü¡Ö70¡×¤Ç½ª¤¨¤¿¡£4Æü´Ö¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦12°Ì¥¿¥¤¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢º£µ¨¤Î³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï395.01pt¡£MR55°Ì¤Î¸åÆ£Ì¤Í¤Ï396.91pt¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«1.9pt¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ÊMR¤Ï56°Ì¡£Íèµ¨Á°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð55°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î1ÂÇ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£1Ç¯¤ä¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È·ë²Ì¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£2010Ç¯¤Ë½é¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢16Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯´Ö2¾¡¤òµó¤²¤Æ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£18Ç¯¤Ë52°Ì¤Ç1ÅÙ¥·¡¼¥É¤ò¼êÊü¤¹¤¬¡¢Á°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¤Î»ñ³Ê¤ÇÍâÇ¯¥·¡¼¥ÉÉüµ¢¡£ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥É¸¢¤¬·è¤Þ¤ë¡Ö¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëÂç²¦À½»æ¥ì¥Ç¥£¥¹¡×½ªÎ»»þÅÀ¤Ç55°Ì¤ÈºÆ¤Ó¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤Ï³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨56°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¡Ê12·î2¡Á5Æü¡¢°ñ¾ë¡¦¼µ¸Í¥Ò¥ë¥ºCC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡¢¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÊQT¡Ë¤Î¶õµ¤¤ò¡£¤¤¤Ä°ÊÍè¤«¤Ê¡Ä¡×¡£2009Ç¯°ÊÍè¤ÎQT¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥·¥ç¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤Ï72.6757¡ó¡Ê13°Ì¡Ë¤È¥·¥ç¥Ã¥ÈÎÏ¤Ï·òºß¡£38ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï242.66¥ä¡¼¥É¡Ê33°Ì¡Ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤â71.8872¡Ê44°Ì¡Ë¤È¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤À¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤«¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥º¥ì¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶ì¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥´¥ë¥Õ¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£38ºÐ¤ÎÀï¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡Ú³ÎÄêÈÇ¡Û¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¥Ä¥¢¡¼¤Î´éÌò¡ªÍèµ¨¤Î¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬³ÎÄê¡¡¿ûÉö²Ú¡¢ÅÔÎè²Ú¤é½é³ÍÆÀ¤Ï10¿Í¡¢ÁÓ¼º¼Ô¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ´Þ¤á16¿Í
¥·¡¼¥É¸¢ÁÓ¼º¤Ï16¿Í¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀ¤Âå¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¥×¥íÅ¾¸þ¸å½é¤Î¶þ¿«
1¥«·î¤Î¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤â¡Ä¡¡¥±¥¬¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿±±°æÎï²Ú¤ÏºÇ½ªQT¤Ø