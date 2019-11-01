笠りつ子
日本の女子プロゴルファー。熊本県菊池郡菊陽町出身。
2025年11月25日
2025年3月25日
2019年12月18日
2019年12月12日
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会場が復帰を歓迎してくれるか 暴言騒動の笠りつ子を待ち受けるいばらの道
来季開幕からの復帰を目指すとしたが、歓迎ムードになるかは不透明だと筆者
東スポWEB
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不適切発言で厳重注意処分の笠りつ子 3日の研修を終え神妙
11日、再受講を義務づけられたセミナーに参加し、研修を受けた
スポニチアネックス
2019年12月11日
2019年11月22日
2019年11月19日
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不適切発言の笠りつ子が謝罪「自分の弱さから出てしまった」
大会関係者と押し問答になり暴言を吐いたことは事実と認め、涙ながらに謝罪
スポーツ報知
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ゴルフ大会関係者に不適切発言の笠りつ子が涙の謝罪「迷惑をかけた」
21日に開幕する大王製紙エリエールレディスオープンの会場で、取材に応じた
スポーツ報知
2019年11月16日
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笠りつ子、復帰予定だったエリエールレディスを一身上の都合で欠場
復帰を予定していた21日からの大王製紙エリエールレディスを欠場するという
スポーツ報知
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なぜかなくなる…笠りつ子の暴言騒動に見た女子ゴルフの「タオル事情」
浴室にタオルを用意しても最終的に数が合わなくなると会場の支配人は告白
デイリー新潮
2019年11月13日
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暴言の笠りつ子に厳重注意のみ 日本のプロゴルフ界の甘すぎる処分
日本女子プロゴルフ協会は12日、笠に対し厳重注意をしたことを発表
日刊ゲンダイDIGITAL
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暴言騒動の笠りつ子 若手の台頭に、存在感見せねばと焦りか
渋野日向子が同じ事務所に入ったことなどで危機感を抱いている可能性も
NEWSポストセブン