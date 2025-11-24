Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬È½ÄêÉé¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÚ²¼ºÂ¡¡À¤³¦½éÄ©Àï¤Ç¸µ²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¤Ë¡¡³ÊÆ®µ»55ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¡É¿ÀÆ¸¡É¤¬¤Ä¤¤¤ËÉé¤±¤¿¡£WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤¬¸µWBAÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤ÇWBCÆ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤Ë0¡½3¤ÎÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¤Î½é¹õÀ±¤Ç¡¢³ÊÆ®µ»55ÀïÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£È½Äê¤Ï2¿Í¤¬116¡½112¡¢117¡½111¤¬1¿Í¡£´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Ä©Àï¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Å·¿´¤Ë¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÇÆ°¤¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Æ°æ¾åÂó¿¿¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£°æ¾å¤¬Ãæ¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Å·¿´¤Ïº¸¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤òÅö¤Æ¤¿¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤âÁê¼ê¤Î¾®¹ï¤ß¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÅö¤Æ¡¢Âó¿¿¤ò¤°¤é¤Ä¤«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¤µ¤é¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¿Âó¿¿¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤¦¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤¿¡£4²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï38¡½38¤Î¥¤¡¼¥Ö¥ó¤Ç½øÈ×¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Âè5¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¿Âó¿¿¤ËÀè¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò½Ð¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥º¥à¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè8¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÀè¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò½Ð¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤òÌá¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£76¡½76¡¢75¡½77¡¢74¡½78¤ÈÁê¼ê¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤Å·¿´¤Ï¡¢¥¬¡¼¥É¤ò²¼¤²¤¿¹½¤¨¤Çµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¡¢¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤¿¤¬¡¢Âó¿¿¤ËÍ¸úÂÇ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡È½Äê¤òÊ¹¤¤¤¿Å·¿´¤Ï¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ¾¡¼Ô¤ò¾Î¤¨¤¿¡£Âó¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±ÀµºÂ¤·¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡À¤³¦½éÄ©Àï¤Ç¤âÅ·¿´¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£ÂÐÀï·èÄê¸å¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍ©Îî¤ò¸«¤»¤ë¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥¹¥È¥«¥ß¥«¥¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò½Ð¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¯¸À¤ÇÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ìÈ¯¤Ç¤ÎÀ¤³¦¥Ù¥ë¥È³Í¤ê¤Ø½àÈ÷¤Ë¤ÏÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÈÆ±¤¸ÌðÅÄ½¤¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë»Õ»ö¡£¡ÖBC¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ÇÆ°¤¤Î¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£¿©»ö¤äÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Ë¡¤ò¸«Ä¾¤·¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤â¥±¥¢¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ¤«¤éÌó2Ç¯È¾¡£¡ÈÅ·¿´¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÉÀ¤³¦Àï»ÅÍÍ¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢À¤³¦Àï7»î¹çÌÜ¤ÎÂó¿¿¤Ë¡ÈÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¡É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÀï¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Á°WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬9·î¤Ë´ÙÍî¡£Æ±¤¸¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½Ð¿È¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¤ÎÌ´ÂÐ·è¤ÏÍèÇ¯¤Ë¤â¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò·ü¤±¤º¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢Áí¹ç¤ò´Þ¤á¸ø¼°Àï55ÀïÌÜ¤Ç¤Î½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖÉé¤±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë³Ð¸ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£ºÆÄ©Àï¤Ø¸þ¤±¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤¹»þ´Ö¤¬¡¢Å·¿´¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£