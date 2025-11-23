¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬Æ¶»¡¡ªÈÎÇä¼ºÇÔ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÀïÎ¬ÅªÉÛÀÐ¡ØiPhone Air¤¬¡íÇä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡íApple¤¬ÁÀ¤¦¼¡¤ÎÀïÎ¬¡Ù
¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¡ØiPhone Air¤¬"Çä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë"Apple¤¬ÁÀ¤¦¼¡¤ÎÀïÎ¬¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢iPhone Air¤Î»Ô¾ìÉ¾²Á¤ÈApple¤Îº£¸å¤ÎÀ½ÉÊÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ô¤¤Ê¬ÀÏ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
º´Ìî»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡¢¡ÖiPhone Air¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åª¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤À¤¬¡¢ÈÎÇäÌÌ¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢iPhone¤¬»Ô¾ì¤ÇÀï¤¨¤ëÎÎ°è¤ÏºÇÄã¸Â¤ÎÉÊ¼Á¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤òºï¤ë¤È¶¥ÁèÎÏ¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢iPhone Air¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÉ¾¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥á¥éµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¡¢²»¼Á¤Î°²½¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀÇ½¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢iPhone17¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢iPhone Air¤Ïºß¸Ë¤¬½áÂô¤Ë¤¢¤ê¡¢¼ûÍ×º¹¤¬ÌÀ³Î¤À¡£Apple¤âÁá´ü¤ËÀ¸»º½Ì¾®¤ò·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ìÉ¾²Á¤Î¸·¤·¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
º´Ìî»á¤ÏÀ½ÉÊÀß·×¤ÎÂÅ¶¨ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£iPhone Air¤ÏÇö·¿²½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ôー¥«ー¤ò1¤Ä¤·¤«ÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æ°²è»ëÄ°»þ¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª´¶¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇö¤¹¤®¤Æ²»¼Á¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ï¡¢À½ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¼ÂÍÑÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÌÌ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£¡ÖiPhone Air¤ÎÈ¯É½¤ÇApple Store¤Ø¤ÎÍèµÒ¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¤¿¡£Çö¤µ¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢Ç§ÃÎ³ÈÂç¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢º´Ìî»á¤¬¼¡¤Ê¤ëÀïÎ¬¤È¤·¤Æµó¤²¤¿ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤Î²ÄÇ½À¤Ç¤¢¤ë¡£iPhone Air¤¬Çö¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÃ¼Ëö¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¼ê¤ËÆëÀ÷¤ß¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢¡ÖApple¤¬Çö¤µ¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
º´Ìî»á¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°À®¸ù¤ÈÈÎÇä¼ºÇÔ¤Î²áµî»öÎã¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥³¥«¡¦¥³ー¥é¤Î¥Ë¥åー¥³ー¥¯¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´ûÂ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î°¦Ãå¤òÌµ»ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÈÎÇä¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£2013Ç¯¤ÎGoogle¥°¥é¥¹¤âÀè¿Êµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â²Á³Ê¤È¼ÂÍÑÀ¤ÎÄã¤µ¤«¤éÉáµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î»öÎã¤«¤é¡¢º´Ìî»á¤Ï½ÅÍ×¤Ê¶µ·±¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À½ÉÊ¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢²Á³ÊÀßÄê¤¬Å¬ÀÚ¤«¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤ÈÀ°¹çÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬ÈÎÇäÀ®¸ù¤Î¸°¤ò°®¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£º´Ìî»á¤Ï·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢iPhone Air¤ÏÈÎÇäÌÌ¤Ç¤ÏÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾Íè¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡ÖÇö¤µ¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤ÂåÀ½ÉÊ¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¹¤ê¹þ¤ß¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£ËÜÊÔ¤Ï¡¢À½ÉÊ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÈÎÇäÀïÎ¬¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¾å¤Ç¤âÍÍÑ¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
