【PS5】Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)コレクターズエディション

Amazonにて開催されている「Amazon ブラックフライデー 2025」先行セールの対象商品にソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）が発売するプレイステーション 5/プレイステーション 4用ゲームソフトが追加された。

本セールでは、PS5用「Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)コレクターズエディション」やPS5用「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH (デス・ストランディング 2：オン・ザ・ビーチ)、PS5用「ASTRO BOT(アストロボット)」、PS5用「Marvel's Spider-Man 2」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「Ghost of Tsushima」から約300年後を描いたオープンワールドアクションアドベンチャー。1603年の蝦夷地にそびえ立つ羊蹄山周辺を舞台に、復讐に燃える一匹狼の女武芸者・篤（あつ）の旅が幕を開ける。怒りに突き動かされた彼女は、美しくも厳しい北の果ての大地を駆け、家族の命を奪った宿敵「羊蹄六人衆」を追う。

【PS5】「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH (デス・ストランディング 2：オン・ザ・ビーチ)

本作はゲームクリエイターの小島秀夫氏率いるコジマプロダクションのアクションゲーム。分断されたアメリカを繋ぎ、人類絶滅を阻止した前作「DEATH STRANDING」から11か月後の未知の荒野を舞台に、サムと仲間たちの新たな“繋がり”の旅が始まる。

【ストーリー】

人と人との繋がりを描いた感動の旅路は、UCAを越えた未知の荒野へと続いていた。 サムは人類を絶滅から救うために、仲間とともに新たな旅を始める。 荒廃した世界、立ちふさがる敵、混迷する謎。あらゆるものが使命の達成を阻もうとする。人と人との繋がりの向こうに、何があるのか？

(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Sucker Punch Productions. Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

