従業員を奴隷のように使い倒して捨てるブラック企業。最悪な会社のままで1番苦労するのは社長なので今すぐ改善してください。

YouTubeチャンネルで公開された「従業員を奴隷のように使い倒して捨てるブラック企業。最悪な会社のままで1番苦労するのは社長なので今すぐ改善してください。」と題した動画で、黒字経営のプロである市ノ澤翔氏が、ブラック企業の実態とその末路、さらには経営改善の具体策について徹底的に語った。



市ノ澤氏は冒頭、「実は、日本のブラック企業の数はこんなにあるんです。あなたはどちらに当てはまりますか？」と視聴者に問いかけ、日本全国で公開されているブラック企業リストには1万8224社もの企業が掲載されている現実を紹介。「処分された会社がこれだけあるというのは氷山の一角」と警鐘を鳴らし、法令違反や行政処分を受けた企業がブラック企業の典型的な事例であることを明かした。



ブラック企業の定義については、「長時間労働とそれに見合わない低賃金が一般的なイメージ。ただし『高給取りが長時間働いてもブラックとは思わない』ケースも多く、感じ方は個人や世代によって大きく異なる」と説明。また「低賃金で過度な労働を強いられているのに辞められない環境にいる人は自主的な決断や転職が難しい傾向にある」と指摘した。一方、「ブラック企業で働いて文句を言うくらいなら、辞めてしまえば良いという自立的なスタンス」も示し、働き方への意識改革を促した。



そして自社経営の経験から「ブラック企業は経営もうまくいかず、最終的に人が定着せず倒産に至るリスクが高い」「人を駒のように使っても短期的な利益しか得られない」と断言。その一方で、会社がホワイト化する必要性について「従業員にも家族にも選ばれる会社、働く人が定着し成長できる会社が本当の意味で儲かる企業」と強調した。



具体的な改善策として市ノ澤氏は、「正社員雇用にこだわらず、業務委託を積極的に使うなど柔軟に働き方の選択肢を増やす」「生産性を上げて利益を出せる会社の仕組みづくりや、適正な給与設定、福利厚生の充実が不可欠」とアドバイス。自身の会社では「給与は高く、基本残業禁止。リモートワークや食事補助など自由も重視している」と具体例を紹介した。



「経営者は自ら努力して四六時中働くもの。成長したい若い人は時間と努力量を惜しまずにスキルアップに励むべき」との持論も展開。「ワークライフバランスを重視するのは、家族ができてからでいい。若いうちは全力でスキルを高め、将来の収入と選択肢を広げてほしい」と熱く語った。



動画の締めくくりでは、「人を大切にしない会社が未来永劫選ばれ続けることはない。生き残りたければ人に選ばれる会社を目指すべき」と改めて強調。「一時的にブラックで稼げても、それが続くわけではない。従業員や顧客など大切な人たちから選ばれる強い会社を作ることが、経営者の最大の幸せにつながる」と述べ、視聴者にホワイト企業への転換を呼びかけた。経営に悩む経営者から、これから社会に出る若者への指針となる内容だった。