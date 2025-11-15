【装蹄師・西内荘コラム】熊出没の恐怖と帯広のガソリン価格に驚き

写真拡大

　熊出没のニュースが流れない日が無いほどですが、35年間通っている北海道は、山道を走るコースで牧場を回っていても、今だに一度も熊を見かけたことがありません。

「見てみたい」なんて言うと怒られますけど、今回、浦河の野深橋に熊が現れたニュースを見て、自分が通る橋の上に姿を見せたという現実に驚きました。それも300kgを超えるような怪獣みたいな熊でしたから、出会ったらひとたまりもありません。

　装蹄師なので車には“凶器になりえる七つ道具”も積んでいますが、一撃でやられてしまうでしょう。出会わないことを願うばかりです。

　ガソリン減税が始まりましたが、先週行ってきた帯広のガソリンスタンドはリッター148円でした。アプリを使うともっと安くなるらしく、日曜日の特売日は車の列ができるほどさらに安くなるスタンドです。これは今に始まったことではなく以前からのことですが、なぜだかここは驚きの価格です。

　土曜の京都・デイリー杯2歳ステークスはエイシンディード。装蹄していても繊細な感じの馬ではありますが、能力を発揮できれば十分に通用すると思います。

　福島メインのファムエレガンテは、芝でも走れる感じの馬ですが、2戦目からダートで能力発揮してパーフェクト連対です。変わらず良い感触でした。

　東京10Rのユハンヌスは、夏季に蹄が悪くて接着装蹄でカバーしたほどでしたが、今は改善。同時に良い感触も戻ってきたと感じます。

●11月15日（土）
・東京
3R　ムーランオランジュ
10R　ユハンヌス

・京都
1R　アーサーバローズ
　　キタノシャカール
2R　スマートジュリアス
4R　パーヴォ
　　スマートグロワール
6R　エコロレバン
　　ミラヴェリタ
7R　ギュルヴィ
11R　エイシンディード

・福島
4R　タナスーペルノーバ
8R　ウインリュクス
11R　ファムエレガンテ

●11月16日（日）
・東京
4R　ルクスドリーム

・京都
6R　ワンウェイトゥヘル

・福島
1R　スマートバニー
6R　ブラックレジェンド

以上、装蹄から感じた好感触馬です。